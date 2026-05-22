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El buffet de desayuno en Las Palmas de Gran Canaria que cuesta menos de 15 euros y se disfruta junto a la playa

El buffet ofrece productos típicos del archipiélago, opciones dulces y salada ilimitadas

El buffet libre perfecto para empezar el día con energía en la capital

El buffet libre perfecto para empezar el día con energía en la capital / Descubreconc

Helena Ros

Helena Ros

A unos pasos de la playa de Las Canteras se encuentra uno de los buffets de desayuno que está conquistando en la capital gran canaria. En el Hotel Puerto de la Luz ofrecen un buffet libre pensado para quienes buscan comenzar el día con energía y disfrutar de diferentes opciones sin límites.

Los creadores de contenido @descubreconc lo han visitado y no han dudado en compartir la experiencia destacando la cantidad de opciones con las que cuenta el buffet. "Empieza bien el día en este buffet de desayuno en la capital y a tan solo unos pasitos de la playa".

Un rincón canario

El buffet cuenta con diferentes propuestas para satisfacer los gustos de todos sus comensales. "Ponte las botas sin límite con su selección de platos calientes y prepárate todas las tostadas que quieras con su diferentes panes y embutidos", comentan.

Además, uno de los espacios más destacados es su rincón canario, con productos típicos del archipiélago.

Dulces y opciones variadas

Para quienes no perdonen el dulce en los desayunos, el buffet también cuenta con diferentes elaboraciones para disfrutar y empezar el día. Los creadores de contenido destacan la variedad disponible y la posibilidad de repetir tantas veces como quieran.

También cuenta con puesto de cafés, zumos y otras bebidas "para poder bajarlo todo" y acompañar tanto a las opciones dulces como saladas.

El buffet de desayuno tiene un precio de 14 euros para adultos y 7 euros para niños. Además, recomiendan reservar mesa para asegurarse el sitio.

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Horario y ubicación

Hotel Puerto de la Luz se encuentra en la calle Juan Rejón, 40, en Las Palmas de Gran Canaria. Ofrece servicio de desayunos de lunes a viernes de 7.30 a 10.30 horas, mientras que los findes reduce su horario y empieza el servicio a las 8:00 horas.

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