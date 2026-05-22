La empresa que renunció a la obra de Guanarteme vuelve a presentarse para hacerla

Tres empresas han presentado ofertas para terminar el acondicionamiento y mejora de las aceras de la calle Fernando Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, una actuación con la que el Ayuntamiento capitalino prevé culminar la transformación urbana de esta vía en el tramo comprendido entre las calles Viriato y Pizarro. Entre las constructoras que se han postulado al proceso de licitación está Compañía General de Construcción Abaldo S.A., la misma que inició los trabajos la primera vez que se adjudicaron y que renunció a continuar la obra en noviembre de 2023.

El proyecto fue adjudicado en un primer momento en esta misma constructora en julio de 2022. Tras más de un año de obras, la empresa abandonó los trabajos a principios de noviembre del año siguiente, cuando solo estaba ejecutado el 22,4% del proyecto. El Ayuntamiento de la capital se vio obligado en ese momento a resolver el contrato, sacar una obra de emergencia para asegurar la zona y, posteriormente, revisar los pliegos para poder volver a sacarlos a licitación, algo que no ocurrió hasta abril de este año.

Presupuesto de la obra

La intervención, promovida por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, parte ahora con un presupuesto base de licitación de 1.247.708,61 euros. Hace cuatro años salió a concurso por 1,1 millones de euros, por lo que el precio se ha visto revisado al alza. No obstante, fue adjudicada por 998.000 euros, una cantidad que prácticamente rozaba la temeridad. La financiación vuelve a proceder del Plan de Cooperación del Cabildo con los ayuntamientos.

Además de la Compañía General de Construcción Abaldo S.A., también han concurrido al concurso Construplan Construcciones y Planificación S.L.U. y Urban2020 S.L.. El concejal Mauricio Roque apuntó que la obra “da continuidad a la transformación urbana” de la calle para consolidarla como un espacio “más accesible, seguro y equilibrado” entre peatones, tráfico y actividad comercial.

Plataforma urbana y calmado del tráfico

Las obras se desarrollarán sobre una superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados. Según el reparto previsto, cerca de 3.200 metros cuadrados se destinarán a espacios peatonales, unos 3.400 al tráfico rodado y alrededor de 460 a zonas de estacionamiento y a áreas de carga y descarga. Los trabajos se ejecutarán por fases con el fin de minimizar las afecciones durante la obra y garantizar en todo momento la accesibilidad a viviendas y comercios, así como la continuidad del tráfico rodado.

La actuación contempla la renovación completa de las infraestructuras existentes. Incluye la sustitución de acometidas domiciliarias de saneamiento en mal estado y la ejecución de nuevas redes de abastecimiento, saneamiento, riego, alumbrado público y canalizaciones para telecomunicaciones, con el objetivo de evitar futuras intervenciones en el subsuelo.

Luminarias LED y zonas ajardinadas

Por otro lado, el proyecto prevé la instalación de luminarias LED con sistema de telegestión y la incorporación de un Panel de Información al Viajero (PIV) alimentado con energía solar. Este dispositivo contará con una autonomía de hasta cuatro días y un sistema anunciador por voz orientado a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad visual. Además, se reforzará la accesibilidad universal mediante la instalación de semáforos con avisadores acústicos, destinados a facilitar la movilidad segura de personas invidentes.

La intervención incorpora medidas de renaturalización urbana con nuevas zonas ajardinadas y la plantación de árboles como ‘Ficus Alii’, ‘Brachichito Acerifolium’, ‘Metrosideros Excelsa’ y ‘Cercis Siliquastrum’. El arbolado se integrará en alcorques con riego automatizado para contribuir a mejorar el confort climático y la calidad ambiental del entorno.