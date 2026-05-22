Desde huesos de ballena a bañadores o lanchas motoras: Fimar convierte al Puerto de Las Palmas en un escaparate de la economía azul

Huesos de ballena y delfines, plásticos rescatados del mar o la arena, bañadores, material de pesca, proyectos de investigación o lanchas marinas. Estas son solo una ínfima parte de las propuestas de la Feria Internacional del Mar, Fimar, que convierte al Puerto de Las Palmas durante este fin de semana en un escaparate de la economía azul.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la presidenta de la Autoridad Portuaria, inauguraron este viernes la edición número 15 de este evento que reúne a investigadores, empresarios, deportistas, diseñadores, naturalistas y amantes del mar en los muelles Wilson y Sanapú. Junto a ellos estaban representantes de la región invitada este año, Martinica, y de patronales y entidades vinculadas a La Luz y el mar.

Una ciudad vinculada al mar

Morales aprovechó la ocasión para recordar que la economía azul «representa el 11% del Producto Interior Bruto» de Gran Canaria, mientras que en el total del archipiélago solo llega al 6%, y desempeña un «papel fundamental en la diversificación económica.

Por su parte, Darias aseveró que la capital grancanaria «es, una ciudad que vive de cara al mar», lo que justifica que el Consistorio quiera «que Fimar siga creciendo, de la mano de todas las administraciones, para poder impulsar todo lo que tiene que ver con la economía azul», mientras que Calzada puso el acento en el potencial que tiene este sector y el Puerto de Canarias para mejorar el nivel de empleabilidad de las islas.

Actividades hasta el domingo

En esta edición, participan en Fimar 53 expositores entre los que se encuentran diversas facultades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, centros de Formación Profesional, empresarios, entidades de voluntariado vinculado al mar, investigadores, clubes deportivos, empresas y diseñadores de moda, entre otros. Hasta el domingo, las personas que se acerquen a esta zona del Puerto de Las Palmas podrán disfrutar de diversas actividades como bautizos de mar, exhibiciones de deportes autóctonos, una zona gastronómica, conferencias, paseos en barco y demostraciones de rescate en el mar con un helicóptero.

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