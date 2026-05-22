El Puerto de Las Palmas supera los 10,2 millones de toneladas de tráfico total hasta abril

El Puerto de Las Palmas cerró el primer cuatrimestre de 2026 con 10.222.683 toneladas de tráfico total, un crecimiento del 2,62% respecto al mismo periodo del año anterior. El recinto capitalino mantiene así su papel como principal motor de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y concentra la mayor parte de la actividad registrada entre enero y abril.

El avance se apoya en varios indicadores clave. El tráfico de mercancías alcanzó las 9.250.593 toneladas, un 3,34% más que en 2025, mientras que el movimiento de contenedores creció un 6,22%, hasta situarse en 457.509 TEU. La mercancía general contenerizada también aumentó un 1%, con 4.743.713 toneladas.

La pesca congelada se dispara un 70% en La Luz

Uno de los datos más significativos del balance corresponde a la pesca congelada, que se incrementó un 70,57% en el Puerto de Las Palmas, hasta alcanzar las 120.572 toneladas. En sentido contrario, la pesca fresca descendió un 37,50%, con apenas cinco toneladas contabilizadas en el primer cuatrimestre.

También creció con fuerza el tráfico Ro-Ro. Entre enero y abril se movieron 86.110 unidades, un 4,90% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que las toneladas vinculadas a este tipo de tráfico aumentaron un 10,41%, hasta 1.394.466 toneladas.

Más cruceristas y menos combustible

El tráfico de pasaje en el Puerto de Las Palmas aumentó un 6,15%, hasta los 988.705 pasajeros. Este comportamiento se explica por el tirón del segmento de cruceros, que creció un 15,37%, frente al descenso del 6,31% registrado en la línea regular.

El movimiento de combustible, por su parte, descendió un 7,27%, con 857.778 toneladas acumuladas hasta abril. Pese a esta caída, el balance general del recinto capitalino mantiene una evolución positiva en los principales tráficos comerciales.

Vista aérea del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Los puertos de Las Palmas alcanzan 11,77 millones de toneladas

En el conjunto de los cinco puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el tráfico total alcanzó los 11.772.948 toneladas en el acumulado anual de 2026. Esta cifra supone un crecimiento del 2,70% respecto al primer cuatrimestre de 2025, con 309.176 toneladas más.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó el avance de la actividad portuaria y defendió que estos resultados refuerzan la reivindicación del organismo para ascender al Grupo 1 de los puertos estatales. «Los datos estadísticos nos muestran una y otra vez que somos un puerto de primera y tenemos músculo suficiente para entrar en el Grupo 1», afirmó.

Salinetas lidera el crecimiento porcentual

Por recintos, el Puerto de Las Palmas fue el que registró mayor volumen, con 10.222.683 toneladas y un crecimiento del 2,62%. El Puerto de Arrecife experimentó un ligero avance del 0,09%, hasta las 668.083 toneladas, mientras que el Puerto de Salinetas fue el que más creció en términos porcentuales, con un aumento del 34,38% y 243.296 toneladas.

En cambio, el Puerto de Puerto del Rosario redujo su tráfico un 1,28%, hasta las 557.912 toneladas, y el Puerto de Arinaga descendió un 7,95%, con 80.974 toneladas.

Más de 1,2 millones de cruceristas hasta abril

El tráfico de pasaje en el conjunto de los puertos de Las Palmas creció un 5,43%, con 1.670.933 pasajeros frente a los 1.584.856 del mismo periodo de 2025. La línea regular descendió un 7,22%, pero el tráfico de cruceros aumentó un 10,21%.

Hasta abril se contabilizaron 1.267.416 cruceristas, una cifra que confirma la evolución positiva de este segmento y su peso creciente dentro de la actividad portuaria.

Suben las mercancías, los TEU y el Ro-Ro

Las toneladas de mercancías en el conjunto de la Autoridad Portuaria aumentaron un 3,24%, hasta 10.767.829 toneladas. También crecieron los contenedores, con 495.115 TEU, un 5,73% más que en 2025.

La mercancía general contenerizada avanzó un 0,97%, hasta 5.045.021 toneladas, mientras que el tráfico Ro-Ro mantuvo una evolución positiva, con 128.010 unidades, un 3,01% más, y 2.003.868 toneladas, un crecimiento del 7,27%.

La pesca congelada registró el mayor incremento porcentual del balance general, con una subida del 68,23% y 121.843 toneladas. En cambio, la pesca fresca descendió un 18,99%, hasta 64 toneladas, y el combustible cayó un 7,36%, con 859.782 toneladas.