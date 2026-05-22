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El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria que combina platos para compartir, ambiente acogedor y vistas al mar

El establecimiento de la capital grancanaria ofrece diferentes platos para compartir y vistas al mar

El local cuenta con diferentes opciones en su carta perfectas para compartir

El local cuenta con diferentes opciones en su carta perfectas para compartir / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

En el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra un establecimiento que ofrece vistas al mar y variedad de elaboraciones perfectas para compartir. Se trata de Restaurante Mondo, un establecimiento que se ha convertido en una para en la isla para quienes buscan disfrutar en un ambiente tranquilo.

El local se ha convertido en una opción perfecta en la capital para quienes buscan disfrutar de un almuerzo o cena junto al mar.

Platos perfectos para compartir

En su carta se pueden encontrar desde propuestas clásicas hasta platos contundentes que una solo persona o se puede terminar. Para abrir el apetito, destacan el tartar de atún, la ensaladilla rusa o las croquetas de jamón o gambas, entre otros.

Los que busquen platos principales consistentes pedes optar por su cachopo de 300 gramos con queso de cabra y cebolla caramelizada o la Mega Burger de 500 gramos, pensada para quienes buscan una propuesta contundente e ideal para compartir. También tiene un cachopo de un 1 kg perfecto para disfrutar con amigos o familia.

Opciones de pescado

Entre los paltos más recomendado por quienes vistan el restaurante también destacan varias opciones elaboradas con productos del mar como los chipirones a la plancha, el pulpo o la lubina. Todo ello en un ambiente tranquilo y con vistas.

Los amantes del dulce pueden optar por culminar la experiencia gastronómica con una tarta de queso y lima o un lemon pie, dos opciones ligeras para poner el broche final.

Además, cuenta con aparcamiento fácil porque los clientes que vayan al restaurante dispone de tres horas gratis en el parking que se encuentra a unos metros.

Horario y ubicación

Restaurante Mondo se encuentra en la calle Joaquín Blanco Torrent, 33 (Frente a pantalán F), en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y que destacan tanto la atención como la variedad de platos para compartir.

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Abre de lunes a jueves en horario interrumpido de 13:00 a 16:30 horas y de 19:00 a 23:30 horas. Viernes y sábados ofrece servicio ininterrumpido de 13:00 a 00:30 horas, mientras que los domingos reduce su horario hasta las 23:00 horas.

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