Zárate y Jinámar, los barrios más vulnerables de Las Palmas de Gran Canaria

Zárate y Jinámar son los barrios más vulnerables de Las Palmas de Gran Canaria. La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha publicado el cuarto catálogo de barrios vulnerables, un informe que elaboran cada diez años para el Ministerio de Vivienda con el propósito de conocer la evolución social y urbana de las grandes ciudades españolas. En esta ocasión, el grupo de investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la universidad madrileña se ha basado en el censo de Población de Vivienda de 2021, año que estuvo marcado por los efectos de la pandemia.

En Las Palmas de Gran Canaria, el informe identifica 25 barrios en situación de vulnerabilidad. En ellos reside el 44,5% de la población del municipio, un porcentaje que sitúa a la capital grancanaria como la cuarta de las 13 grandes ciudades españolas con mayor proporción de residentes en estas zonas. Solo la superan Málaga, con un 57,2%; Sevilla, con un 46,4%; y Alicante, con un 45%. En el extremo opuesto se encuentran Bilbao y Palma, con un 12,1% y un 12% de su población en esta situación, respectivamente.

¿Qué es un barrio vulnerable?

Los 25 barrios con algún tipo de vulnerabilidad son: La Isleta interior y litoral, istmo de Santa Catalina, Playa Chica, Tamaraceite, Lomo los Frailes, La Paterna, Casablanca III, La Feria, Buenavista, Escaleritas -este sería el que está en mejor situación-, Las Chumberas, Schamann este y oeste, Cruz de Piedra, Las Rehoyas, Lomo Apolinario, Risco de San Nicolás, Lomo Blanco, San Roque y El Batán, San Juan y San José, el polígono de San Cristóbal, Zárate, Pedro Hidalgo y Jinámar.

Pero, ¿qué es un barrio vulnerable? Estos son aquellas zonas de una ciudad que presentan una peor situación desde el punto de vista social o residencial respecto a la media estatal. Los técnicos han tenido en cuenta para elaborar el catálogo: antigüedad y tipo de vivienda, renta, desempleo y nivel educativo de los residentes. Con estos datos, los barrios se clasifican en situación leve, moderada, severa y crítica, aunque en el caso de la capital grancanaria no hay ninguna zona que esté en esta situación.

Una situación cronificada

De hecho, la situación de Las Palmas de Gran Canaria ha mejorado a lo largo de la última década de manera relativa. Hace diez años, según datos del censo de 2011, en plena crisis posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria, el 54,9% de la ciudad vivía en un barrio incluido en el catálogo. Han salido del catálogo barrios como Arenales, Ciudad Jardín, Alcaravaneras, Las Torres o Piletas. No obstante, el informe especifica que frente a esto la vulnerabilidad se ve cronificada en el Cono Sur, La Isleta y Ciudad Alta.

Jinámar tiene una de las situaciones de precariedad más cronificadas. / Andrés Cruz / LPR

La radiografía que hace de la capital tiene diversas variantes. Mientras, hay barrios que han mejorado su situación en esta última década, otros han empeorado. En el primero de los casos, el polígono Cruz de Piedra era el único con vulnerabilidad crítica; hoy, en cambio, ha mejorado a vulnerabilidad media. También han experimentado cambios optimistas Las Rehoyas y Lomo Blanco. Por otro lado, Zárate ha empeorado su situación a vulnerabilidad severa y Casablanca III entra en el catálogo por primera vez por el alto desempleo en 2021.

Renta, paro, vivienda y estudios

Por indicadores, Jinámar era el peor parado a nivel de renta, con un 50% de sus vecinos con ingresos inferiores al 60% de la media española. Le siguen con peor nivel de ingresos San Nicolás, Zárate, Las Rehoyas y Las Chumberas. En cuanto al desempleo, Jinámar también es el barrio con más paro: 47,9%. Le siguen San Nicolás, Zárate y Cruz de Piedra, todos ellos con más de un 35% de desempleo. El informe toma los datos de la encuesta población activa de enero de 2021, en pleno cero turístico en las Islas por la pandemia. La ciudad tenía de media un 26,8%.

La Politécnica de Madrid también ha analizado cómo son las viviendas de esta población vulnerable. En este caso, los peor parados son los barrios de Zárate, Las Chumberas, Escaleritas y San Nicolás. Salvo este último, los otros cuatro corresponden con promociones del tardofranquismo que carecen de ascensor en buena medida y con reducidas dimensiones, además de otras carencias. En el caso del Risco, la mayoría de las viviendas son anteriores a 1940 y de materiales precarios.

Por último, en cuanto a los estudios, el catálogo apunta que ha habido un incremento "significativo" de zonas del municipio con población analfabeta o sin estudios por encima de la media de la ciudad. Una situación que los técnicos vinculan con los bajos ingresos familiares -en la mayoría de casos los barrios coinciden-. La zona con más vecinos sin estudios es Cruz de Piedra, con un 10,2% de su población. Le siguen San Nicolás, Las Rehoyas y la zona litoral de La Isleta por encima del 7%.