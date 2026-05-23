Investigadores de la ULPGC alertan en el Puerto de Las Palmas de la presencia de toxinas de microalgas en peces canarios

La Feria Internacional del Mar (Fimar) 2026 ha convertido el muelle de Sanapú del Puerto de Las Palmas en un espacio de divulgación científica sobre algunos de los principales retos que afronta el océano en Canarias. La presencia de toxinas generadas por microalgas en peces del Archipiélago, los cambios rápidos que provoca la calima en el plancton y el uso de redes neuronales para anticipar la evolución del mar centraron parte del programa de charlas de esta edición, en la que investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria expusieron trabajos vinculados a la seguridad alimentaria, el cambio climático y la observación del medio marino.

Fimar celebra su edición número 15 del 22 al 24 de mayo en el Puerto de Las Palmas, promovida por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Puertos de Las Palmas, con organización de Infecar, Feria de Gran Canaria y la Concejalía de Ciudad de Mar. La cita combina actividad divulgativa, presencia institucional, empresas del sector marítimo y propuestas abiertas al público.

Vigilancia de toxinas en peces

Uno de los asuntos que despertó mayor interés fue la vigilancia de las toxinas de microalgas. La investigadora Raquel Patricia Puig Lozano, del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la ULPGC, explicó el trabajo que desarrolla este organismo para detectar ciguatoxinas, sustancias generadas por microalgas que pueden transferirse a los peces y llegar posteriormente al consumo humano.

Puig detalló que el instituto inspecciona la comercialización de pescado en lonjas y también solicita la colaboración de pescadores aficionados para analizar muestras antes de su consumo. Según expuso, la observación acumulada durante los últimos 12 años apunta a un aumento de estas patologías y a una mayor afectación en peces de aguas canarias. Por ello, insistió en la importancia de remitir muestras de músculo de determinadas especies y tallas para reforzar el diagnóstico y mejorar la prevención.

La investigadora Melisande Payet / Rafa Cerpa

La investigadora también se refirió a otras líneas de trabajo relacionadas con la fauna marina, como el seguimiento de intoxicaciones en animales varados, las necropsias para detectar nuevas casuísticas, los estudios sobre aves marinas y la red de varamientos de cetáceos del Archipiélago, que cuenta con 34 años de trayectoria. En este ámbito, recordó que la mayoría de muertes de cetáceos responden a causas naturales, aunque también existen impactos derivados de la actividad humana, como el ruido de los barcos, los residuos o las fugas de combustible.

El impacto de la calima en el océano

Otro de los focos del programa científico fue el efecto de la calima sobre el ecosistema marino. La investigadora Mélisande Payet, vinculada al Instituto Universitario ECOAQUA, explicó que tras episodios de polvo en suspensión se han detectado cambios en el plancton en plazos muy cortos, de apenas unos días a una semana. Estos fenómenos se han asociado a la aparición de nuevo zooplancton y a picos de clorofila en aguas de Gran Canaria, con efectos que pueden incorporarse a la cadena trófica.

Payet señaló que estos procesos forman parte de una transformación más amplia del medio marino y citó observaciones recientes de una “revolución biológica” en Canarias, con nuevas especies que alteran el equilibrio previo del ecosistema. La investigadora comparará estos resultados con el ecosistema mediterráneo y presentará su trabajo en los próximos meses en la universidad francesa de Toulon.

Predicción del océano con inteligencia artificial

La predicción del océano mediante inteligencia artificial completó otro de los bloques destacados. El doctorando e investigador de la ULPGC Giovanny Alejandro Cuervo Londoño presentó la ponencia ‘Prediciendo el océano con IA’, en la que abordó el salto que suponen las redes neuronales en la predicción climática aplicada al medio marino. Según explicó, estas herramientas permiten reducir de forma notable los recursos informáticos necesarios y acelerar los tiempos de cálculo.

Exhibición en la lámina de agua del Puerto de Las Palmas / Rafa Cerpa

Cuervo expuso que modelos que antes requerían grandes despliegues de computación pueden ejecutarse ahora con un solo equipo y en tiempos mucho más reducidos. En el entorno de Canarias, el entrenamiento de redes neuronales ya permite obtener estimaciones “más que aceptables” de la evolución del mar a diez o quince días, aunque el trabajo continúa orientado a reducir errores y ampliar el alcance temporal de las previsiones.

Actividades y expositores en Fimar

Además de las charlas científicas, Fimar reúne este año 61 expositores y mantiene una programación paralela con divulgación de instituciones públicas, centros universitarios, empresas, asociaciones del sector marino y marítimo, propuestas náuticas y actividades vinculadas a la moda y la economía azul.

En la lámina de agua de Sanapú se desarrollan exhibiciones, visitas en barco por el interior del muelle y bautizos de mar, junto a una zona gastronómica y un espacio infantil. La feria continuará abierta al público hasta el domingo 24 de mayo a las 15:00 horas en el Puerto de Las Palmas de Gran Canaria.