Juegos de guerra en Las Palmas de Gran Canaria: niños y no tan niños disfrutan disparando metralletas, pilotando un F18 y subiendo a helicópteros y carros de combate

Los ejércitos de Tierra, el Aire y el Espacio y la Armada, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), desembarcaron este sábado los alrededores del Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, para sacar pecho de sus capacidades y acercar a la ciudadanía sus recursos y sus misiones, con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Miles de personas se acercaron hasta la plaza Jerónimo Saavedra, que hasta hace poco se llamaba Plaza de la Música, y la playa de La Cícer atraídos por los helicópteros, vehículos anfibios y de combate, la exposición de armamento y la disciplina de los equipos cinegéticos, así como disfrutar de las exhibiciones y desfiles previstas en el marco de esta conmemoración que el año pasado contó con la presencia del rey Felipe VI, que pasó revista a los barcos de la Armada y presidió las exhibiciones y simulacros realizados en Las Alcaravaneras.

El despliegue se convirtió desde las 10.00 horas en una de las mejores opciones de ocio para las familias. Los más pequeños correteaban emocionados de un lado a otro con ganas de jugar a la guerra y no dudaban en subirse a todos los vehículos y apuntar a través de las mirillas a sus objetivos y simular un ataque.

Vocación repentina

«Vamos a subirnos al helicóptero para ir a ver los barcos», gritaba emocionado Alejandro, de ocho años, mientras tiraba de su madre, Cristina Luna. Poco antes había decidido que de mayor quería ser militar, abrumado por los grandes vehículos y las emociones del todo el despliegue. Si le dan a elegir, prefiere trabajar con helicópteros en vez de barcos, aunque aseguraba que le gustaba todo lo que veía.

Su madre explica que esta es la primera vez que vienen a un evento de este tipo y le parece una muy buena opción porque «hay muchas cosas para los niños». Alejandro, que seguía tirando de ella para hacer cola y subir al helicóptero del Servicio de Rescate del Ejército del Aire y el Espacio, acababa de probar sus habilidades disparando con pistolas de bola en una de las carpas y por delante le quedaban muchísimas otras actividades, como rastrear un terreno en busca de minas enterradas o pilotar un F-18 gracias a un simulador.

Exhibición de rescate con helicóptero en La Cícer dentro del Día de las Fuerzas Armadas / José Pérez Curbelo

Maverick, de las olas a los aviones

Cerca de donde estaba esta familia se escuchaba a una pareja decir: «Ños, el niño se llama Maverick; con ese nombre seguro que quiere ser piloto».

El pequeño en cuestión estaba subido en un vehículo anfibio, uno de los carros de combate de la Armada que son utilizados para los desembarcos en las playas, mientras su padre y su hermana Martina, de diez, esperaban pacientemente.

Contrariamente a lo que muchos pensaban, el nombre del pequeño de cuatro años era más un reflejo del amor por el surf de sus progenitores que por la pasión por los cazas y la película Top Gun.

Iván García, su padre y vecino de Las Palmas de Gran Canaria, explica que ese es el nombre de una de las olas gigantes más icónicas y que se localiza al norte de California, en Half Moon Bay, y forma parte del título de película Persiguiendo maveriks.

Curiosamente, a su hijo, con nombre de un conocido piloto de cazas de ficción, le apasionan los aviones. «Él vive en Vecindario y está fijo viendo los aviones y los cazas», y suele hablar mucho de los vehículos de combate, así que este fin de semana decidió ir con él y Martina, y con su pareja a los alrededores del Auditorio Alfredo Kraus para disfrutar con ellos de esta experiencia.

La emoción también fue adulta

Pero no todos los que hacían cola para subirse a estos vehículos o probar su puntería eran niños. Las armas, camiones y aviones de combate eran un imán este sábado para personas de todas las edades, algunas, incluso, más emocionadas que los propios pequeños. Ese era el caso de María Soledad Hernández, una salmantina que lleva más de 30 años viviendo en Gran Canaria, y que no dudaba en hacer cola para ver las distintas exhibiciones programadas en el marco de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Su afición por los ejércitos es relativamente reciente y se la contagió su hija, que es militar en el Ejército del Aire y del Espacio, aunque no se encontraba este sábado en la capital grancanaria «porque está estudiando para ascender más».

Mientras esperaba por una muestra de entrenamiento del Ejército de Tierra, contaba eufórica que se había subido a «una cabina de un helicóptero y un avión F14», y había estado disparando con una metralleta «agachándome y todo» y «desactivando bombas como las de verdad».

Eso sí, asevera que, pese a que todo el despliegue militar le gustaba mucho, cree «que no debe haber guerras en el mundo, ni violencia».

Esther Medina Álvarez

Unidades caninas y rescate en el mar

El programa preparado por las Fuerzas Armadas para este año incluyó mucho más que esa exposición. En la playa de la Cícer, desde el extremo de la escollera hasta bien entrada la avenida de Las Canteras, miles de personas se amontonaron para presenciar algunas de las exhibiciones previstas, como las actuaciones de las unidades caninas, con Stund y Alma como protagonistas, que participaron en las misiones de atacar a un delincuente con arma de fuego y encontrar y marcar un bulto con un artefacto explosivo.

Además, el helicóptero Super Puma del 802 Escuadrón de Búsqueda y Salvamento, que tiene base en la Base Aérea de Gando, mostró a los asistentes cómo se procede en un rescate en el mar. Y por si ese despliegue no fuera suficiente, la tripulación de la aeronave arrancó los vítores y aplausos de las miles de personas arremolinadas en el lugar cuando realizaron varias pasadas sobre sus cabezas poniendo el helicóptero casi en vertical, tanto mientras subía como cuando bajaba.

Izado de bandera y desfile final

Las actividades continuaron durante toda la tarde con más exhibiciones de las unidades caninas de la Armada y el Ejército de Tierra, y la exposición de las unidades militares y materiales.

Finalmente, los principales mandos de los tres ejércitos, la UME y la Guardia Civil presidieron el acto de izado de la Bandera y el posterior desfile aéreo y terrestre.