María Tena, directora de Aecoc: "Hay que registrar de cuántas zonas de carga y descarga dispone Las Palmas de Gran Canaria"

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha firmado un protocolo de colaboración con la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) para elaborar un informe que permita tomar decisiones en el futuro. El objetivo es reorganizar la movilidad de mercancía para modernizar el sector y solucionar los principales problemas que viven los profesionales que operan en la capital. La asociación ha creado un grupo de trabajo con miembros de la entidad privada y técnicos municipales para recoger información.

¿Qué particularidades tiene Las Palmas de Gran Canaria que influirán en la reorganización de la movilidad de mercancías?

Las Palmas es una ciudad estratégica para la logística y la movilidad en Canarias. Percibimos que está en proceso de cambio y reúne una combinación de factores como son la parte de la distribución urbana de mercancías, que se ve afectada porque es la ciudad más poblada de Canarias. Tiene una altísima población y, además, concentra una intensa actividad comercial, turística y de servicios. Esto hace que gestionar la movilidad sea un tema especialmente estratégico y complejo para la administración, al final de lo que se trata es de asegurar el abastecimiento de la ciudad. Otra particularidad es la diversidad de los entornos urbanos, nos encontramos con calles peatonalizadas o algunas que tienen restricciones de acceso a vehículos y además tiene un espacio relativamente pequeño, a lo que habría que sumar una alta concentración de establecimientos comerciales, de restauración y hostelería.

¿En los últimos años cómo ha cambiado el transporte de mercancías en las ciudades?

Lo que estamos viendo es que debido principalmente a ese crecimiento de la población y a las restricciones en el acceso a las ciudades -tanto de vehículos de mercancías como del propio ciudadano relacionadas con la contaminación-, cada vez se hace más complejo gestionar la movilidad. Por un lado está el crecimiento de la población, y por otro lado, hay que cumplir con los compromisos medioambientales y la calidad de vida de los ciudadanos, junto con el mayor movimiento de mercancías, porque el ciudadano y el visitante las demandan. El crecimiento del comercio electrónico también está influyendo bastante y esto es lo que está determinando que las ciudades tengan que tomar decisiones.

Distribuidores de mercancías en un carga y descarga. / Andrés Cruz

¿Las ciudades están preparadas para estos cambios?

Sí, lo primero de todo es la voluntad de la propia ciudad de querer hacer las cosas bien contando con todos los actores implicados y con todos los grupos de interés. La administración tiene que tener una posición de liderazgo, una voluntad de construir una ciudad muchísimo más sostenible y moderna. A partir de ahí, es responsabilidad de todos los grupos de interés llegar a consensos y aquí es donde entra el rol de Aecoc.

¿Hay medidas generales que funcionen en todas las urbes en las que han elaborado este asesoramiento?

Trabajar con 22 municipios nos ha hecho establecer una metodología de trabajo que está contrastada y que sabemos que funciona. Lo primero que hacemos es definir conjuntamente con el ayuntamiento un equipo de trabajo, entre Aecoc y técnicos municipales, y definir quiénes son los grupos de interés que van a participar aportando datos. Esa información no solo es de fuentes públicas, sino que también la complementamos con trabajos de campo, que van a consistir en encuestas a pie de calle al sector del transporte, a los comercios, al propio ciudadano y al turista, para entender cuál es la realidad de la ciudad y sus demandas. Toda esa información se trata y podremos desarrollar propuestas para la administración.

José Eduardo Ramírez y María Tena en la firma del protocolo para actualizar las medidas de la movilidad de mercancía. / César Giraldo

¿Qué tipo de propuestas?

Por la experiencia que tenemos en otras ciudades seguramente tendrán relación con las zonas de carga y descarga. Y cuando hablamos de zonas de carga y descarga, hablamos del dimensionamiento. Hay que saber a día de hoy de cuántas zonas de carga y descarga dispone Las Palmas de Gran Canaria y analizar si están ubicadas en los sitios adecuados, si necesitamos más y en dónde. El siguiente paso sería entrar en un proceso de digitalización para que todo este proceso esté automatizado. Podemos encontrar también buenas prácticas relacionadas con la implantación de hubs urbanos [almacén situado en el centro de la ciudad], la implantación de modelos de puntos de conveniencia o taquillas. También el tema de flexibilización de los horarios de entrega, veremos las restricciones que a día de hoy tiene la ciudad y a partir de ahí intentaremos adaptarlas de verdad al correcto abastecimiento enfocado a la necesidad que tengamos de distribuir con vehículos más sostenibles.

¿En qué consistirá la digitalización?

En este caso podría partir de la propia administración pública y una vez que tengamos un correcto dimensionamiento, como otras ciudades que ya tienen sus áreas de carga y descarga digitalizadas, los propios usuarios son capaces de visualizar si estas áreas están disponibles o no y así pueden optimizar mejor sus tareas de carga y descarga.

¿Cuál es la mayor complejidad del informe que tienen que llevar a cabo?

Más allá de que es un tema muy estratégico para la ciudad y tremendamente complejo, en Las Palmas de Gran Canaria la principal barrera ya se ha solucionado, que es la colaboración entre el sector público-privado. Si de algo estamos seguros es de que la colaboración en este tipo de proyectos es un éxito asegurado y yo creo que esto es lo que nos hará conseguir que una ciudad como Las Palmas pueda ser ejemplo de movilidad sostenible.