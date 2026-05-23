El Puerto de Las Palmas gana peso como puerto base con el 61% de los cruceros que ya han confirmado para la nueva temporada

El Puerto de Las Palmas está logrando uno de los objetivos que perseguía con la construcción de la nueva terminal de cruceros en el Muelle Santa Catalina: aumentar el número de navieras que optan por este recinto como puerto base. A pesar de que faltan más de cuatro meses para el inicio de la próxima temporada, en las previsiones de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en relación a la llegada de cruceros ya se constata un incremento de los barcos que aprovecharán la mayor terminal de Europa para que los pasajeros embarquen y desembarquen, lo que incidirá positivamente en el impacto económico local. Estos turistas llegarán y saldrán de la isla en avión, pernoctarán en establecimientos hoteleros y acudirán a locales de restauración y comercios de Gran Canaria.

Así, de los 332 barcos que ya han confirmado sus escalas en el Muelle Santa Catalina entre octubre y abril de 2027, 202 lo harán como puerto base, es decir, el 60,84%, cuando en años anteriores oscilaba entre el 30 y el 35%.

Nuevas navieras en negociación

Susana Gutiérrrez, la directora general de Global Ports, la empresa que gestiona la terminal de cruceros, sostiene que este dato apoya una tendencia al alza que se está dando en el Puerto de Canarias, aunque asegura que aún es pronto para conocer el porcentaje final porque aún se está en negociaciones con varias navieras que hasta ahora no llegaban a este recinto de Gran Canaria. «Habrá nuevas líneas de crucero, que todavía no podemos revelar porque están terminando de diseñar sus itinerarios europeos, que van a estar trayendo barcos a la isla», añade.

Un mercado más variado y menos estacional

Otro de los objetivos es la diversificación de la actividad aprovechando la presencia de Global Ports en más de 30 puertos del mundo. De esta manera, continúa Susana Gutiérrez, que apostilla que el propósito es atraer «un mercado de origen más variado que no esté solamente concentrado en el alemán y en el británico». Esta voluntad de diversificación se hace extensible también a las fechas, para lo que se está intentando «desconcentrar» la temporada alta, entre octubre y abril, para que «consideren que Canarias es un magnífico destino para venir todo el año».

Como valor añadido, además de las ventajas que ofrece la nueva terminal y la propia oferta turística de Gran Canaria, Global Ports apunta que con los puertos de Lanzarote y Fuerteventura se ofrece «un producto ganador», con lo que las previsiones para la próxima temporada son muy buenas.

El 'Mein Schiff 7', uno de los grandes cruceros habituales en el muelle de Santa Catalina / Andrés Cruz

La terminal prueba su capacidad

Esto se ha reflejado también en el buen resultado de la temporada alta que acaba de finalizar con el mes de abril, que ha demostrado la gran capacidad de la nueva terminal. «Hemos podido comprobar que las instalaciones son muy funcionales y operativas, y hemos podido dar servicio a cuatro barcos a la vez y a momentos en los que teníamos a 18.000 pasajeros transitando por la terminal, que ha sido el máximo número que hemos tenido a la vez», apunta Gutiérrez.

Espacios amplios y operativa flexible

Para Global Ports, estos meses han sido fundamentales para comprobar la «gran versatilidad» de una estación marítima con «espacios amplios» en los que se pueden «ajustar las operativas a las necesidades de cada uno de los cruceros». En ese sentido, la directora general asegura que ha habido «un buen feedback de las líneas de cruceros, que están satisfechas también con el resultado de las instalaciones y nos lo han hecho saber a lo largo de toda la temporada».

Más cruceros de lujo en La Luz

La directora general de Global Ports, Susana Gutiérrez, pone el acento en otra tendencia que está experimentando el Puerto de Las Palmas, el aumento de cruceros de lujo que eligen el Muelle Santa Catalina para sus escalas. En 2025, el de Barcelona fue el puerto español que más pasajeros llegó, pero a La Luz llegaron más barcos, colocándose a la cabeza del sistema portuario estatal. En el recinto catalán «hay una mezcla de cruceros tanto grandes como estándar, pero en las islas cada vez es más común la presencia de marcas premium y de lujo», que son barcos en los que viaja un número menor de personas. Ejemplo de ello son el Le Champlain y Club Med 2, dos barcos que llegaron en abril a la capital grancanaria y que tienen capacidad para alojar a 184 y 386 pasajeros, y 184 y 214 tripulantes, muy por debajo de otros que son habituales en la isla que transportan hasta 3.000 personas.

Calzada habla de un momento dulce

La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, coincide: «Estamos viviendo un momento muy dulce en el sector de cruceros en los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La tendencia alcista y las previsiones que manejamos nos indican que la próxima temporada será aún mejor que ésta. Hay más compañías y nuevas compañías de cruceros que están eligiendo el Puerto de Las Palmas como puerto base; una buena noticia que ayuda, además, a la desestacionalización de los cruceros. Ya no podemos hablar de temporada, porque cada vez tenemos más cruceros fuera de temporada. A esto hay que sumar el aumento de navieras premium que nos eligen para sus rutas, un mercado exigente que apuesta por nuestro destino, y de todo esto se benefician también Lanzarote y Fuerteventura y el comercio local de las tres islas de nuestra provincia».

El 'Celebrity Apex' abrirá la campaña

Según los datos que manejan la Autoridad Portuaria y Global Ports en este momento, el Celebrity Apex volverá a ser el que inaugure la nueva campaña, igual que en 2025, el 2 de octubre. Ese mes, por ahora, se espera la llegada de 23 barcos, una cifra que previsiblemente se superará. El mismo mes de esta temporada llegaron 31. En los siguientes meses, ya están registrados 56 en noviembre, 63 en diciembre, 54 en enero, 46 en febrero, 45 en marzo y otros 45 en abril.

Fuera de los meses de mayor actividad, ya han notificado su llegada a la Autoridad Portuaria otros 18: cuatro en junio, uno en junio, uno en agosto y dos en septiembre de 2026, y siete en mayo y tres en junio de 2027.

Cuatro barcos a la vez en Santa Catalina

Por otro lado, también aumenta el número de ocasiones en los que coincidirán cuatro de estos barcos de turismo marítimo en el muelle Santa Catalina. Por ahora, ya está previsto que esto ocurra nueve veces: el 25 de octubre, el 5, el 19 y el 20 de noviembre, el 1, el 3, el 28 y el 29 de diciembre, y el 17 de abril. Por otro lado, la presencia de tres de estos grandes buques a la vez seguirá siendo cada vez más habitual. En este caso, en la previsión inicial que maneja el Puerto de Las Palmas ya hay confirmadas 24 ocasiones.

Tres nuevos cruceros en la ruta de Las Palmas

El listado provisional contempla también la llegada de tres cruceros que hasta ahora no habían incluido el Puerto de Las Palmas en sus rutas. Se trata del Four Seasons I, un barco de 207 metros de eslora y 6,55 de manga que se ha terminado de construir este año y ofrece viajes de lujo por el Atlántico, el Mediterráneo, el Caribe y Bahamas. En la capital de Gran Canaria comenzará el 8 de noviembre una travesía de 11 noches hasta San Bartolomé, en el Caribe, con un precio mínimo de 24.558 euros.

Cuatro días después, llegará también por primera vez el Insignia (ex-Columbus 2), que con 167,5 de eslora y 8,4 de manga realizará una escala en la isla durante una travesía de 15 noches hacia San Juan de Puerto Rico, Bahamas y Miami.

El tercero será el Silver Nova (244 de eslora y 8 de manga), un crucero de ultralujo que ha incluido la capital grancanaria en su ruta entre la capital portuguesa, Mindelo, en Cabo Verde, y Bridgetown, en Barbados. Su llegada al muelle Santa Catalina está prevista para el 12 de diciembre.