El aparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran Canaria: 900 plazas cerradas mientras los vecinos no encuentran sitio

Bases de los pilares dañados, extintores caducados o inexistentes y puertas de emergencia rotas, ese es el aspecto que presentan las 900 plazas de garaje de tres edificios residenciales de Barrio Atlántico cuyos vecinos llevan reclamando desde hace tres años un adecuado mantenimiento para su puesta en funcionamiento de nuevo.

«Hace 30 años se construyó el Mirador del Atlántico, mal llamado Lomo del Chinche; un edificio más con 210 viviendas, conocido como Los Americanos y otro más de 240 pisos. En ellos hay, en total, 900 plazas de garaje inutilizadas en un barrio cuya población reclama espacios de estacionamiento», detalla Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico.

«Son 900 plazas, pero estoy seguro de que son más de 900 los vecinos que estarían encantados de tener su propia plaza de garaje». La movilización comenzó hace tres años con el objetivo de lograr que las autoridades involucradas: Gobierno de Canarias, propietario de los garajes, y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de quien depende la empresa pública Sagulpa; ceda uno la competencia y lo reciba la otra para su explotación.

Plazas para venta o alquiler

«El Gobierno de Canarias dejó de hacer el mantenimiento regular que deben de tener los garajes y locales», continúa explicando el líder vecinal. Tiempo después, tras una inspección del Ayuntamiento, los técnicos observaron que el espacio no reunía las condiciones necesarias de seguridad, por lo que procedió a clausurarlos.

Estado de una de las cajas de extintores en el interior del garaje. / J.PEREZ CURBELO

Desde entonces, los vecinos aseguran que se ven «en la tesitura» de intentar aparcar cada día en la calle, la gran mayoría sin éxito. «Sobre todo por las noches es un desastre intentar aparcar en Barrio Atlántico, de hecho, muchos se van hasta Siete Palmas para dejar el coche, con lo que estamos trasladando el problema a otro barrio cuando que aquí tenemos estas 900 inoperativas», recalca.

Hace un mes, el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, y el concejal de Movilidad del Ayuntamiento, José Eduardo Ramírez, visitaron la zona.

Es un desastre intentar aparcar fuera, cuando que aquí tenemos estas plazas inoperativas Miguel Pérez — Presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Atlántico

«Hubo un compromiso en ese momento de intentar hacer el traspaso de competencias», destacó el líder vecinal; pero pidió celeridad para llevar a cabo las adaptaciones necesarias de seguridad y su posterior puesta en funcionamiento. «Nos dicen que lo están estudiando, que hay un presupuesto planteado y hasta ha venido un arquitecto y un ingeniero».

Según estimaciones del propio vecino del barrio, la propuesta se centraría en entregar los garajes en régimen de concesión «por 40 o 50 años» a Sagulpa para que sea esta quien las gestione. «La idea sería poner a la venta algunas plazas por un valor de entre cinco y seis mil euros y en alquiler otras, con un coste que rondaría los 25 o 30 euros al mes. Para el problema que hay, creo que sería una buena solución».

Consenso entre instituciones

Desde las instituciones implicadas hay consenso para llevarlo a cabo, aunque aun no se aventuran a poner fecha a la ejecución del acuerdo en base a que todavía es necesario realizar estudios sobre las condiciones de los inmuebles. «Primero los aparcamientos tienen que ser desalojados por el Ejecutivo regional, ya que ahora mismo tienen otros usos», subrayan desde la concejalía de Movilidad.

Desde la Concejalía del área aseguran que hay un compromiso para llevarlo a cabo y elaboran ya un estudio de mercado

Mientras, añaden que Sagulpa está elaborando un proyecto técnico para ponerlos en funcionamiento, ya que llevan dos décadas cerrados y no se adaptan a las normativas actuales de seguridad. «Una vez se conozcan todos los detalles de las actuaciones a realizar y el presupuesto de las mismas, se irán tomando decisiones para empezar por alguno de los tres aparcamientos», añaden.De esa manera se irá actuando paulatinamente en los demás.

El criterio para empezar será «por el que sea más fácil y económico». Del mismo modo, subrayan que Sagulpa está realizando ya un estudio de mercado para conocer potenciales usuarios y tarifas adaptadas al nivel económico de la zona.