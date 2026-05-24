Las Palmas de Gran Canaria estrena ‘Rebel Walls’ en el Castillo de Mata: 14 artistas de grafiti, música y danza en la Noche Europea de los Museos

El Museo Castillo de Mata, en Las Palmas de Gran Canaria, abrió la Noche Europea de los Museos al arte urbano con la inauguración de la exposición Rebel Walls. Urban Stories, celebrada el sábado 23 de mayo de 2026 y acompañada de acciones de danza y música en directo. La propuesta, impulsada por la candidatura LPGC’31 a Capital Europea de la Cultura 2031, reunió a cientos de personas en una velada que se prolongó hasta la medianoche.

La muestra, comisariada por Elena Marrero y José Luis Pérez Pont, reúne el trabajo de 14 artistas —Bhram, Crissh, Dailos Socorro, Dani Hache, DrNuBaH, Duabella, Fabrizio, Fÿgaro, Makarron, Maldito Mono, Mos, Since83, Sph Mntm y Sublime86— a partir de intervenciones realizadas sobre muros expositivos de pladur instalados en la quinta planta del museo. La inauguración contó con la visita de la alcaldesa, Carolina Darias, según informó la organización.

Música y luces en el patio

Durante la noche, el patio del Castillo acogió un montaje de iluminación y una sesión a cargo de la DJ y artista visual Crissh, que también participa en la exposición con una de las piezas murales. La programación vinculó la apertura de la muestra con actividades de cultura urbana desarrolladas durante el fin de semana.

Además de la exposición, el museo albergó un programa multidisciplinar entre el 22 y el 24 de mayo, con talleres, ponencias, exhibiciones y espacios de reflexión. La agenda se enmarcó en la celebración del Día Internacional de la Diversidad Cultural y contempló el encuentro ‘Castillo de Mata siente y baila’, con dirección artística de Gabriel Crowty.

La inauguración contó con una amplia participación de público. / La Provincia

Guagua gratuita entre tres centros culturales

Como parte del dispositivo especial de la noche, la candidatura LPGC’31 promovió una guagua gratuita con recorrido circular entre el Museo Castillo de Mata, Casa África y la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, en el Castillo de la Luz, operativa de 19:00 a 00:00 horas para facilitar el acceso a la programación de la jornada.

La exposición Rebel Walls. Urban Stories permanecerá abierta hasta el mes de diciembre, con el objetivo de acercar al público técnicas, procesos y discursos del arte urbano dentro de un espacio museístico, en línea con la temática planteada para la Noche de los Museos, ‘Museos en un mundo dividido’.