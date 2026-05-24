El funicular que nunca fue: el plan de movilidad vertical de Las Palmas de Gran Canaria lleva tres años en los cajones

Convertir a Las Palmas de Gran Canaria en una ciudad más accesible, salvando su complicada orografía, sigue siendo una asignatura pendiente. El plan de movilidad de vertical y accesibilidad elaborado por el Ayuntamiento capitalino en el pasado mandato lleva tres años en el cajón. El documento incluye una veintena de nuevas conexiones mediante ascensores y escaleras eléctricas y rampas. Entre otras, destaca un funicular -o ascensor inclinado- que permitiría salvar el desnivel que existe entre el parque Doramas y el mirador de Altavista, un proyecto que el Consistorio lleva anunciando desde 2018.

El plan de movilidad vertical fue elaborado en marzo de 2023. En el documento técnico, solo dos de la 20 de conexiones estaban ya redactadas. Por un lado, este funicular en Altavista, y, por otro, el ascensor que salva los 20 metros de desnivel entre el Hospital Insular y el paseo Blas Cabrera Felipe. Este último proyecto concluyó en abril de 2024. Hasta el momento, es el único elemento que se ha ejecutado del plan director. En cuanto a los realizados en años anteriores, la mayoría tienen averías.

Funicular de Altavista

El área de Urbanismo ideó la infraestructura mecanizada en Altavista con la vista puesta en la Metroguagua. El objetivo era poder acercar a los vecinos de Ciudad Alta a la parada que previsiblemente estará en la calle Emilio Ley. El plan de movilidad vertical especifica que esta zona cuenta con una conexión a través de rampas y escaleras que no garantizan la accesibilidad universal, de ahí que la propuesta fuera un elevador inclinado -tipo funicular- a lo largo de la pendiente entre la iglesia coreana y paseo de Chil, atravesando así los jardines Rubió.

El nuevo itinerario accesible se vería completado con una escalera mecánica entre paseo de Chil y Emilio Ley, teniendo así acceso directo al parque Doramas y a la futura parada de la Metroguagua. Además, los técnicos diseñaron un recorrido complementario mediante una pasarela que conecte la calle Sedeño con Juan Ramón Jiménez y el mirador junto a la iglesia coreana; esta sería una forma más accesible para salvar el barranquillo que separa Altavista de la zona baja de Escaleritas.

Escaleras paralizadas en Primero de Mayo por averías. / José Pérez Curbelo

El entonces alcalde, Augusto Hidalgo, publicitó este proyecto en 2021 cuando estaban finalizando los trabajos de la Metroguagua en el tramo entre paseo Madrid y Emilio Ley. Previamente, en 2018, el edil de Urbanismo de entonces, Javier Doreste, ya anunció que en los jardines de Rubió habría un funicular como proyecto complementario al mirador que se construyó en su primera fase en el mandato 2015-2019.

Nuevas conexiones mecanizadas

El plan de movilidad vertical incluye nuevas conexiones, mecanizadas en su mayoría, en toda la cornisa que separa la ciudad alta de la baja desde Hoya de la Plata hasta Guanarteme. El Fdcan incluía hasta la reformulación de enero de 2024 una partida de 4,9 millones de euros destinada a este plan director, con el funicular de Altavista como estrella. Fuentes municipales apuntan que la prioridad es sacar adelante el nuevo contrato de mantenimiento de las infraestructuras ya existentes.

Mejorar la movilidad vertical y la accesibilidad en los barrios de la capital está entre las prioridades del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana española, aprobado en 2022. Este documento busca convertir la capital en una ciudad más sostenible, con la intención de desarrollarse hasta 2030. Para este plan director de accesibilidad un presupuesto global de 15 millones de euros, una cantidad que ya habrá quedado desfasada por la inflación de los últimos años.