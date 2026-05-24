Graduación de Bachillerato del Colegio Arenas
El Colegio Arenas-Arenas Atlántico celebró en el CICCA la graduación de 43 alumnos de Bachillerato Nacional y del Programa del Diploma IB, en un acto académico marcado por la emoción, el reconocimiento al esfuerzo y el cierre de una etapa educativa
El alumnado de Bachillerato Nacional y del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) del Colegio Arenas-Arenas Atlántico celebró su graduación en el CICCA, en una jornada académica en la que 43 estudiantes estuvieron acompañados por sus familias, profesorado y amistades.
La mesa presidencial estaba formada por Alberto Rodríguez, presidente de los Colegios Arenas-Arenas Atlántico y Arenas Internacional; Jaime Rodríguez, director gerente; David Arbelo, director general; y Pino Afonso, directora del centro.
Durante la celebración, los alumnos Daniel Ebana Lobeira y D.ª Tabatha Andrea González Robaina intervinieron en representación de la XXXIX promoción de Bachillerato y de la XVIII del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional con palabras de recuerdos y agradecimiento.
El evento incluyó la proyección de un emotivo audiovisual con imágenes del recorrido académico del alumnado.
La jornada contó con la participación musical de las alumnas del Conservatorio Profesional Arenas Albéniz Noa Sosa López (flauta), Julia Farías Rodríguez (piano) y Haridian Hernández Fernández (piano), que interpretaron el vals Snow Storm, de G. Sviridov, y la Polka Italiana, de S. Rachmaninov.
La entrega de orlas y la interpretación del Gaudeamus pusieron el cierre a este acto clausurado por Alberto Rodríguez, quien felicitó al alumnado por su esfuerzo y constancia.
La celebración finalizó con un brindis en el CICCA.
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