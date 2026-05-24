Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La UD se juega el ascensoTerremoto Gran CanariaJosé Luis Rodríguez ZapateroVisita del papa León XIV a Gran CanariaTurismo en CanariasCubanos en Canarias
instagramlinkedin

Graduación de Bachillerato del Colegio Arenas

El Colegio Arenas-Arenas Atlántico celebró en el CICCA la graduación de 43 alumnos de Bachillerato Nacional y del Programa del Diploma IB, en un acto académico marcado por la emoción, el reconocimiento al esfuerzo y el cierre de una etapa educativa

Graduación Bachillerato Colegio Arenas-Arenas Atlántico 2026

Graduación Bachillerato Colegio Arenas-Arenas Atlántico 2026

Ver galería

Graduación Bachillerato Colegio Arenas-Arenas Atlántico 2026 / Colegio Arenas

Eva de León

Las Palmas de Gran Canaria

El alumnado de Bachillerato Nacional y del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) del Colegio Arenas-Arenas Atlántico celebró su graduación en el CICCA, en una jornada académica en la que 43 estudiantes estuvieron acompañados por sus familias, profesorado y amistades.

La mesa presidencial estaba formada por Alberto Rodríguez, presidente de los Colegios Arenas-Arenas Atlántico y Arenas Internacional; Jaime Rodríguez, director gerente; David Arbelo, director general; y Pino Afonso, directora del centro.

Durante la celebración, los alumnos Daniel Ebana Lobeira y D.ª Tabatha Andrea González Robaina intervinieron en representación de la XXXIX promoción de Bachillerato y de la XVIII del Programa del Diploma de Bachillerato Internacional con palabras de recuerdos y agradecimiento.

El evento incluyó la proyección de un emotivo audiovisual con imágenes del recorrido académico del alumnado.

La jornada contó con la participación musical de las alumnas del Conservatorio Profesional Arenas Albéniz Noa Sosa López (flauta), Julia Farías Rodríguez (piano) y Haridian Hernández Fernández (piano), que interpretaron el vals Snow Storm, de G. Sviridov, y la Polka Italiana, de S. Rachmaninov.

La entrega de orlas y la interpretación del Gaudeamus pusieron el cierre a este acto clausurado por Alberto Rodríguez, quien felicitó al alumnado por su esfuerzo y constancia.

Noticias relacionadas

La celebración finalizó con un brindis en el CICCA.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  2. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  3. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez
  4. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  5. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  6. “Nunca pensé tener un local tan rápido”: la joven repostera que endulza Las Palmas de Gran Canaria abre su segundo establecimiento
  7. Captado en video: un hombre paseando a su perro en la arena de Las Canteras
  8. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos

Graduación de Bachillerato del Colegio Arenas

Graduación de Bachillerato del Colegio Arenas

El aparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran Canaria: 900 plazas cerradas mientras los vecinos no encuentran sitio

El aparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran Canaria: 900 plazas cerradas mientras los vecinos no encuentran sitio

El hierro transformado en tela: las diseñadoras de La Isleta que llevan las esculturas de Martín Chirino a la moda

El hierro transformado en tela: las diseñadoras de La Isleta que llevan las esculturas de Martín Chirino a la moda

Las magnitudes del Puerto de Refugio de La Luz

Las magnitudes del Puerto de Refugio de La Luz

Juegos de guerra en Las Palmas de Gran Canaria: niños y no tan niños disfrutan disparando metralletas, pilotando un F18 y subiendo a helicópteros y carros de combate

Juegos de guerra en Las Palmas de Gran Canaria: niños y no tan niños disfrutan disparando metralletas, pilotando un F18 y subiendo a helicópteros y carros de combate

Investigadores de la ULPGC alertan en el Puerto de Las Palmas de la presencia de toxinas de microalgas en peces canarios

Investigadores de la ULPGC alertan en el Puerto de Las Palmas de la presencia de toxinas de microalgas en peces canarios

¿Por qué se llama así Ciudad Jardín? El barrio de Las Palmas de Gran Canaria que nació donde nadie quería vivir

¿Por qué se llama así Ciudad Jardín? El barrio de Las Palmas de Gran Canaria que nació donde nadie quería vivir

Marta y Virginia Santana: las dos hermanas de Gran Canaria que cantarán al papa León XIV en su visita a Canarias

Marta y Virginia Santana: las dos hermanas de Gran Canaria que cantarán al papa León XIV en su visita a Canarias
Tracking Pixel Contents