El hierro transformado en tela: las costureras de La Isleta que llevan las esculturas de Martín Chirino a la moda

El escultor Martín Chirino se inspiró en las formas de la naturaleza y el legado aborigen de Canarias para crear su obra vanguardista, donde la voluminosidad y los espirales ocupan un indudable rol protagónico. El resultado de su trabajo también se ha vuelto inspirador por sí mismo: el grupo Uptelier de la Universidad Popular ha tomado sus esculturas como referencia para crear unos vestidos que desafían al viento. En el centenario del nacimiento del artista, natural de Las Palmas de Gran Canaria, han decidido enfrentarse al reto de crear todo un desfile a modo de homenaje.

Uptelier es un grupo enfocado en la confección y la costura que ya ha organizado numerosos desfiles inspirados en múltiples artistas y temáticas. Su objetivo es investigar en el mundo de la moda utilizando diversos materiales y poniendo en común su rebosante creatividad, que se manifiesta en cada puntada de aguja. Esta ocasión es doblemente especial, ya que también celebran el 40 aniversario de la Universidad Popular.

Integrantes del grupo Uptelier con uno de los trajes / LP/DLP

El desfile tendrá lugar el 14 de noviembre en los jardines del Castillo de la Luz. Aún quedan muchos meses por delante, pero saben que el tiempo no les sobra: deben crear 17 vestidos, cada uno inspirado en una escultura concreta, que permitan reflejar la firmeza del hierro y la fluidez del viento a través de las telas. Además, la cita contará con la nieta de Martín Chirino como invitada especial, haciendo que el listón esté aún más alto.

Fluidez, volumen y elegancia

Maribel Díaz Vega es profesora de diseño de moda, animadora sociocultural y coordinadora de Uptelier. Tal y como cuenta, uno de los mayores retos a los que se enfrentan con este proyecto es encontrar el equilibrio entre la pesadez, la fluidez y el volumen de los trajes manteniendo la elegancia: "Hay que tener cuidado para hacer algo creativo que no roce lo carnaval". En línea con ese planteamiento, han optado por utilizar todo tipo de materiales, desde el crochet hasta la tanza, pasando por el foam, los hierros y los alambres recubiertos por telas y abalorios.

El proceso de trabajo comenzó visitando exposiciones de Martín Chirino, lo cual les permitió conocer su obra y acercarse a la persona que fue en vida. "Él se crio en la playa de Las Canteras, pero su padre trabajaba en los astilleros. De niño cogía los restos de los barcos y con eso intentaba crear esculturas", desgrana Maribel. De ahí la fusión entre los materiales pesados y el movimiento fluido del agua, en el que también se incluye una estrecha conexión con el continente africano a través de los tallados en madera y los colores oscuros.

Una mesa de trabajo en la Universidad Popular / LP/DLP

De Chanel a las mujeres invisibilizadas

Entre los múltiples homenajes que han realizado se encuentran figuras como Chanel, Sonia García o la revista Burda. Además, organizaron un desfile en honor a la obra de Pepe Dámaso donde el propio pintor estuvo presente e, incluso, participó abriendo el acto.

También han trabajado temáticas concretas como la invisibilización de las mujeres que crean desde el anonimato, ya sea en el ámbito de la ciencia, la escritura o las artes plásticas.

Un grupo formado pieza a pieza

El grupo Uptelier se formó pieza a pieza, seleccionando cuidadosamente a cada una de las personas que lo integran. Maribel estuvo más de 30 años impartiendo clases de diseño de moda en la Universidad Popular, pero llegó el punto en que se plantearon crear un equipo estable, más atrevido, capaz de ejecutar proyectos ambiciosos. "Voy buscando perfiles creativos que ya sepan coser. Me interesaba meter a gente que trabajara otras disciplinas de la moda para nutrirnos de las técnicas de los demás", explica Maribel.

Uno de los elementos más importantes del grupo es su unión, y por eso, también, sus formas de ver este proyecto se alinean con mucha precisión. Según cuentan, la oportunidad de hacer una "reinterpretación" de la obra de "un referente de la arquitectura" como Martín Chirino es, al mismo tiempo "un honor, un reto y una responsabilidad" que han tomado con mucho gusto: "Él lo hizo en hierro y nosotras en tela. Es un honor poder trasladar su diseño a la vestimenta".