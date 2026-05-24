Las magnitudes del Puerto de Refugio de La Luz

Cuando se terminó a principios del siglo XX la primera dársena de nuestro recinto, conformada por los muelles Grande y Santa Catalina solo teníamos dos kilómetros de línea de atraque, obligando a la mayoría de los buques que arribaban a la bahía de Las Isletas a fondear en el antepuerto para realizar sus operaciones. Hoy día, en cambio, tenemos 21 kilómetros de muelles preparados para adosar a estas unidades y a pesar de haberse multiplicado el espacio por diez, muchos barcos tienen que acudir a la zona de fondeo que se ha ampliado desde la punta de La Isleta hasta la altura de la potabilizadora en La Laja para llevar a cabo sus maniobras bien de bunkering o a la espera de órdenes de sus armadores.

En este repaso por los diferentes muelles y explanadas hay que destacar de forma principal al espigón Reina Sofía, que está considerado como el mayor muelle en mar abierto de Europa con sus dos quiebros, que tiene casi cinco kilómetros de longitud y al que se añadirá en próximos meses 200 metros más de cajones de hormigón que le permitirán alcanzar los 4.800 metros. A ello hay que sumar, porque aquí todo es grandioso, 400 hectáreas de superficie equivalente a 41 millones de metros cuadrados donde se albergan la mayoría de las concesiones desde terminales de contenedores, astilleros, silos, tinglados, almacenes, talleres de reparación naval, estaciones de pasajeros y vehículos, además de edificios para atender a los turistas considerados como los mayores de Europa en su clase, etcétera.

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Estas son las magnitudes de un gran puerto que está conectado en el mundo con 1.200 recintos de 29 países situándose en el vigésimo lugar de Europa y en el 101 del mundo. Por tanto tenemos que estar muy orgullosos de este recinto que es la piedra angular de nuestra economía.