Ascensores para Hoya de la Plata, Cuatro Cañones o Primero de Mayo: el sueño del plan de movilidad vertical

El plan director de movilidad y accesibilidad vertical de Las Palmas de Gran Canaria, el cual nunca ha sido presentado por parte del Ayuntamiento capitalino, incluye una veintena de actuaciones. Este plan director fue elaborado por Urbanismo en 2023 y, además, forma parte del Plan de Acción local de la Agenda Urbana española, aprobado en 2022. Todo un sueño teniendo en cuenta que la mayoría de estructuras de este tipo de la ciudad hoy están averiadas. De todos los puntos propuestos, tan solo dos contaban con proyecto, el ascensor del Hospital Insular al paseo Blas Cabrera Felipe -ya ejecutado- y el funicular de Altavista, anunciado en 2018.

Entre los 20 puntos donde los técnicos barajan mejorar la conexión de la ciudad, destaca en el Cono Sur la posibilidad de construir un ascensor en Hoya de la Plata que conecte la calle Candelaria de León con el intercambiador, habilitar un acceso peatonal de lo alto de Casablanca I a Las Filipinas y Blas Cabrera Felipe; habilitar un paso seguro entre San Cristóbal y los hospitales, complementario al nuevo ascensor; y la mejora de rampas en los barrios de San Juan y San José para conectarlos con el Guiniguada y la Vega.

En cuanto a Primero de Mayo, donde existe ya una escalera mecánica averiada desde hace meses por falta de mantenimiento, el plan director contempla un ascensor a Domingo Guerra del Río -en San Nicolás- a la altura de los sindicatos, en el muro de la plaza de Pablo Iglesias. También incluye la escalera mecánica de la prolongación de Perdomo al interior del Risco ya barajada por el plan especial de regeneración del barrio.

Escalera en la espina dorsal de San Antonio

En la siguiente cornisa, en San Antonio plantea continuar la escalera mecánica ya existente por la espina dorsal del barrio, desde el paseo homónimo hasta la calle Rosaura. También baraja un ascensor entre paseo de Chil y el de San Antonio a la altura de la Ladera Cuyás dado el buen número de edificios dotacionales -educativos- de la zona. En esta misma cornisa, el plan incluye la implantación de medios mecanizados entre el mirador de Cuatro Cañones y la calle Pérez del Toro, divididos en tres tramos para salvar un desnivel de 79 metros.

Por otro lado, el plan director dibuja un funicular en la ladera de Altavista -complementado con una escalera mecáncia hasta Emilio Ley-, otro ascensor entre paseo de Chil y Concepción Arenal, junto al Estadio Insular y otras mejoras con Ciudad Jardín. Además, incluye rampas y otro tipo de conexiones peatonales entre La Minilla, Mesa y López y Guanarteme a través de la ladera del Ingeniero Salinas y también de Federico García Lorca a Jesús Ferrer.