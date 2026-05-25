Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que cuida: la Fundación Mémora la reconoce con un Sello de Calidad

Las Palmas de Gran Canaria ha recibido el ‘Sello de Calidad Ciudad que Cuida’, una distinción otorgada por la Fundación Mémora y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que reconoce el desarrollo de políticas públicas orientadas al cuidado y al bienestar de la ciudadanía, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El reconocimiento se enmarca en el proyecto ‘Ciudades que cuidan’, que evalúa iniciativas municipales vinculadas al hogar, los servicios de proximidad, la movilidad, la salud, la participación y la igualdad de oportunidades. La metodología utilizada se apoya en 78 indicadores para analizar el grado de implantación de medidas que buscan mejorar la calidad de vida y reforzar un modelo de ciudad más inclusiva, accesible y solidaria.

La alcaldesa Carolina Darias, junto a la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, y el director general de la Fundación Mémora, José Joaquín Pérez, presentó este lunes en las Casas Consistoriales los resultados del informe correspondiente a la capital grancanaria.

Evaluación del modelo ‘Ciudad que Cuida’

Según los datos expuestos, la capital ha alcanzado el sello tras el análisis de las políticas locales relacionadas con el cuidado en distintos ámbitos de actuación municipal. Junto con Las Palmas de Gran Canaria, también han obtenido este reconocimiento ciudades como Santander, Jerez de la Frontera, Logroño, Manresa y Santurtzi. En el caso de Jerez de la Frontera, se destacó un elevado grado de implantación del modelo y avances en diferentes áreas vinculadas al cuidado.

Durante su intervención, Darias defendió que situar el cuidado en el centro de la acción pública implica orientar las decisiones municipales hacia la dignidad de las personas. La alcaldesa señaló también la necesidad de que el modelo se traduzca en planificación, financiación, coordinación y evaluación, con políticas desarrolladas desde el territorio y ajustadas a realidades sociales diversas.

Inversión social y vivienda en 2026

La alcaldesa puso el foco en el esfuerzo presupuestario del Ayuntamiento en materia social. En ese contexto, recordó que la inversión social municipal alcanza en 2026 su cifra más alta, con 163 euros por habitante. Además, indicó que las políticas de vivienda aumentan un 47% hasta los 30,8 millones de euros, mientras que el área de Bienestar Social contará con 45,9 millones de euros.

Por su parte, el director general de la Fundación Mémora, José Joaquín Pérez, afirmó que Las Palmas de Gran Canaria presenta resultados positivos en distintos ámbitos y cuenta con una base sobre la que seguir desarrollando este modelo. También valoró la colaboración del Ayuntamiento en el proceso y apuntó al objetivo compartido de incorporar el cuidado como eje transversal de las políticas municipales.

Entidades sociales

Al acto asistieron representantes de entidades del tercer sector vinculadas al ámbito social, comunitario y asistencial, entre ellas Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana de Canarias, Cruz Roja, CEAR Canarias, Proyecto Hombre CESICA, Médicos del Mundo, Ejército de Salvación, Mojo de Caña y diferentes fundaciones y asociaciones de atención y apoyo social.

Además, el próximo 27 de mayo se celebrará la Jornada Ciudades que cuidan 2026: sello de calidad, un encuentro que reunirá a los municipios participantes en el proyecto ‘Ciudades que cuidan’ y que servirá como cierre del proceso de evaluación, con la entrega oficial del ‘Sello de Calidad Ciudad que Cuida’.