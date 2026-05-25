Cierre parcial al tráfico en Vegueta por obras de saneamiento

Emalsa iniciará este martes, 26 de mayo, trabajos de mejora y reparación en la red de saneamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las calles Castillo y Ramón y Cajal, en el barrio de Vegueta, dentro de las labores de conservación de la infraestructura hidráulica municipal.

Cierre parcial al tráfico y desvíos

La intervención obligará a cerrar al tráfico el tramo comprendido entre la calle Castillo número 17 y la calle Ramón y Cajal número 7. Según la planificación prevista, se habilitarán desvíos para canalizar la circulación por el entorno de la obra y mantener el acceso al Colegio San Juan Bosco.

Desvíos de tráfico en Vegueta por los trabajos previstos en la calle Castillo y calle Ramón y Cajal. / LP/DLP

Plazo previsto hasta el 5 de junio

La previsión es que los trabajos concluyan el viernes 5 de junio, si la evolución de la obra se ajusta a los plazos programados.

Sin cortes en el abastecimiento de agua

Al tratarse de actuaciones en la red de saneamiento, la empresa señala que los trabajos no implicarán interrupciones en el servicio de abastecimiento de agua. Emalsa indica, además, que aplicará medidas para reducir las molestias a vecinos, conductores y usuarios de la zona afectada.