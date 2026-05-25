La ULPGC premia a los alumnos con mejor expediente: "Recuerdo despertarme de una anestesia y ponerme a estudiar"

El Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acogió este lunes la entrega de los XVII Premios de Orden Promocional de Egresados, en la que se repartieron 75 reconocimientos al alumnado más destacado de los cursos 2024/2025 y a quienes lograron las mejores calificaciones de admisión para el curso 2025/2026. La ceremonia reunió a estudiantes, familiares, profesorado y representantes institucionales en un ambiente de celebración del esfuerzo académico, la constancia y la superación personal. Estos galardones ponen en valor no solo el rendimiento, sino también la trayectoria y la dedicación de cada persona.

Entre las galardonadas se encuentra Isabel Sánchez, una joven con atrofia muscular espinal tipo 2, una enfermedad neuromuscular degenerativa que no le ha impedido formar parte de los estudiantes con mejor expediente académico. "La verdad todavía no me lo creo. Fueron cuatro años muy intensos. Este premio se lo dedico a mi familia y sobre todo a mi sobrina Adhara que fue mi apoyo y la que me inspiró hasta el final. Estoy muy contenta", relató la joven con una gran sonrisa.

La graduada en Educación Social aseguró que las horas que ha dedicado al estudio son "incontables" y que muchos días lo hacía incluso de madrugada. "Es difícil y más con mi enfermedad. Para entrar a las ocho de la mañana tengo que levantarme a las cinco, aunque esté aquí al lado, y si me coloco mal en la silla tengo que volver a empezar", explica. "Yo recuerdo levantarme de una anestesia y tener que ponerme a estudiar. No quedaba otra", añade y hace hincapié en la disciplina que ha mantenido durante toda su etapa universitaria. A pesar de su condición, la estudiante no cree que merezca el premio más que sus compañeros, a quienes ha dedicado unas bonitas palabras: "Hay personas de mi clase que no están aquí y se lo merecen igual que yo. Todo tenemos algo, y todos nos esforzamos a nuestra manera".

Isabel Sánchez no se conforma con este reconocimiento y ya está pensando en el siguiente reto. Quiere volver a estudiar, en esta ocasión Psicología. "Dentro de cuatro años quiero volver a estar aquí recibiendo otro premio", asegura.

Durante el acto, el rector de la Universidad, Lluís Serra, quiso hacer una mención especial a la alumna: "Querida Isabel, veo en en nombre de todos el esfuerzo que has llevado a cabo durante estos años. He ido siguiendo tu trabajo paso a paso y te deseo igual que a todos tus compañeros el mayo de los éxitos".

Esfuerzo y dedicación

Otro de los momentos más especiales de la ceremonia fue el protagonizado por María de los Ángeles Rodríguez Navarro. El galardón que reconoce el especial esfuerzo y dedicación recayó en esta estudiante de Derecho, que además obtuvo el premio de su grado y el correspondiente a su rama de conocimiento, Ciencias Sociales y Jurídicas.

En esta XVII convocatoria se han otorgado 75 premios. Cada estudiante galardonado recibe 300 euros, salvo en el caso de los premios extraordinarios por rama de conocimiento, en los que la dotación es de 100 euros. En el acto se han concedido 46 reconocimientos de Grado y 19 de Máster. Todos los premiados han obtenido una nota media mínima de 8 en su titulación, o de 7,5 en el caso de las titulaciones de la rama de Ingeniería y Arquitectura.

Por rama de conocimiento se han concedido cinco premios a los mejores expedientes: Artes y Humanidades, Inés Guerra Domínguez; Ciencias, Nidia Sosa Ferrera; Ciencias de la Salud: Isaac Sánchez Díaz; Ciencias Sociales y Jurídicas, María de los Ángeles Rodríguez Navarro; Ingeniería y Arquitectura: Alonso de Miguel Quintana Quintana.

En la cita también se reconocieron las mejores calificaciones de admisión que recayeron en Sara Montesdeoca Molina, desde Bachillerato; Jonay Rada Cruz, desde el Ciclo Formativo de Grado Superior; Manuel Alejandro Moya Yanes, por mayores de 25 años, y Yaiza Castro Suárez, por mayores de 45 años.

La ceremonia de entrega de premios estuvo presidida por el rector Lluís Serra y contó con la presencia del vicerrector de Estudiantes, David Sánchez; el viceconsejero de Universidades del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez; el secretario del Consejo Social, Miguel Ángel Acosta; y la secretaria general de la ULPGC, Inmaculada González.