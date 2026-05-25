Las Palmas de Gran Canaria pacta incentivos al personal municipal por rendimiento y objetivos en 2026
La medida, pactada por unanimidad entre el Ayuntamiento y los sindicatos, contempla dos evaluaciones y pagos anuales para el personal municipal
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la representación sindical han acordado por unanimidad el marco que regulará el complemento de productividad del personal municipal en 2026. El pacto se cerró este lunes en la Mesa General de Negociación de Materias Comunes y deberá recibir ahora la aprobación definitiva de la Junta de Gobierno de la Ciudad.
El acuerdo fija las reglas de un sistema destinado a reconocer económicamente el rendimiento, la dedicación y la aportación del personal municipal a la mejora de los servicios públicos. La medida se vincula también al cumplimiento de los objetivos de cada área o servicio del Ayuntamiento.
Una partida de 4,6 millones de euros
El sistema contará en 2026 con una dotación económica de 4,6 millones de euros. Esta cantidad incluye tanto el complemento de productividad del personal municipal como la dotación prevista para el desarrollo de eventos y actividades extraordinarias relacionadas con su aplicación.
El complemento anual no será igual para toda la plantilla. Las cuantías se diferenciarán en función del grupo profesional al que pertenezca cada empleado o empleada pública y estarán vinculadas al desempeño profesional y al cumplimiento de objetivos.
Dos evaluaciones y dos pagos al año
El acuerdo prevé dos periodos de evaluación y abono cada año. Los pagos se harán efectivos en las nóminas de julio y enero.
De forma excepcional, al tratarse del primer año de aplicación de este marco, en 2026 se evaluarán dos periodos concretos: uno comprendido entre enero y mayo y otro entre junio y noviembre.
La evaluación será individualizada. Tendrá en cuenta aspectos relacionados con la actividad profesional, el rendimiento, la competencia tecnológica y la contribución al cumplimiento de los objetivos colectivos de cada servicio o centro gestor.
Entre los criterios previstos figuran la colaboración entre compañeros, la adaptación a cambios organizativos, el seguimiento del trabajo y la participación en actividades complementarias al puesto.
Un sistema supervisado por Ayuntamiento y sindicatos
El acuerdo incluye la creación de una comisión de seguimiento paritaria, formada por representantes de la Administración municipal y de las organizaciones sindicales firmantes. Este órgano se encargará de supervisar la implantación del sistema y el desarrollo de las evaluaciones.
La concejala de Recursos Humanos, Esther Martín, señaló que el acuerdo supone “un paso importante” en el reconocimiento del trabajo diario de la plantilla municipal. También defendió que el nuevo sistema refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una administración pública “más eficiente, moderna y orientada a resultados”.
Martín subrayó además que el modelo se ha diseñado desde el consenso con la representación sindical y con criterios “objetivos, transparentes y evaluables”.
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