La reconversión del Guiniguada avanza con el encargo del proyecto al estudio Batlle i Roig Arquitectura

La reconversión del Guiniguada da un nuevo paso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha encargado la redacción del proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del paseo Guiniguada de la cultura y las artes canarias. Los pliegos serán adjudicados mediante negociado sin publicidad al estudio Batlle i Roig Arquitectura, autor de AWA, propuesta ganadora del concurso de proyectos celebrado el año pasado para transformar la GC-110 a su paso por Vegueta y Triana.

El encargo, realizado por el área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con un presupuesto base de 1,68 millones de euros. El contrato tendrá una vigencia de 48 meses, un plazo que el Consistorio ha calculado para cubrir tanto la redacción de los pliegos como el posterior desarrollo de las obras. La propuesta definitiva de Batlle i Roig deberá salir a licitación, previsiblemente con un presupuesto de unos 20 millones de euros, pero será el estudio el que asuma la dirección y coordinación de los trabajos. De ahí la duración prevista del contrato.

Cuatro años de partidas presupuestarias

Urbanismo ha autorizado una partida de gasto para este año de 672.000 euros -como parte del presupuesto de licitación ya citado-. Esta contará con fondos propios de los presupuestos municipales de 2026. Para los años siguientes, hay previstos 275.000 euros para 2027, 400.000 en 2028 y, por último, otros 333.672 para los remates del proyecto en 2029. Estas dos últimas partidas estarán ya plenamente en el futuro mandato tras los comicios municipales, que tendrán lugar en mayo del próximo año.

El nuevo proyecto para el Guiniguada pretende transformar un área de 400.000 metros cuadrados entre el Teatro Pérez Galdós y el Rectorado de la ULPGC. La idea será modificar el actual perfil de la GC-110, de tal manera que deje atrás la apariencia de autovía urbana para convertirse en un espacio con más zonas verdes y de ocio, con el peatón como protagonista. Además, la propuesta AWA, pondrá en valor hitos como los desaparecidos puentes de Palo y de Piedra.

AWA fue la propuesta ganadora del concurso de proyectos celebrado el año pasado. El anteproyecto diseñado por Batlle i Roig contó con el apoyo popular y del jurado internacional entre las cinco propuestas seleccionadas por el servicio de Urbanismo para la fase final del concurso. Primero se dio a conocer el nombre de la propuesta ganadora y, posteriormente, el del estudio que estaba detrás, que en este caso cuenta con la colaboración de los canarios Ic3 Ingenieros consultores y el estudio MPC Arquitectos.

Colegio Oficial de Arquitectos

La semana pasada el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC) solicitó al Ayuntamiento capitalino toda la documentación relativa al concurso con el propósito de conocer las actas de deliberación del jurado. Precisamente, el nuevo decano del COAGC, Ovidio Macho, y la vocal de Cultura de la Junta de Gobierno del Colegio, Sara Alemán Millares, se reunieron este lunes con la alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, para abordar distintas líneas de trabajo.

La ejecución del paseo Guiniguada de la cultura y las artes canarias es uno de los proyectos estrella del gobierno de Carolina Darias. La idea es poder cerrar la herida abierta en el cauce del barranco hace medio siglo. Además, la deliberación del jurado hizo una mención especial a la propuesta Aguas arriba, aguas abajo, por el tratamiento que hace al tramo del Pambaso, donde podría haber actuaciones en un futuro.