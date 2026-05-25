Urbanismo y Vivienda lastran la ejecución del presupuesto de Las Palmas de Gran Canaria de 2025

Urbanismo y Vivienda lastraron la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante el año pasado. Si la media del Consistorio fue del 64,18%, en estas dos áreas municipales la inversión se quedó en el 38,04 y 19,35%, respectivamente. Hay que tener en cuenta que los trabajos de buena parte de las promociones públicas que promueve la ciudad se encuentran paralizados, a lo que hay que añadir los proyectos urbanísticos cuyas licitaciones quedaron desiertas en 2025, caso de la reparación del Muro Marrero, en Las Canteras. En el otro lado de la balanza, tuvieron buena ejecución, por encima del 80%, Educación, Policía Local, Carnaval o Turismo, que llegó al 100,4%.

De los 645.285.715,98 euros que conformaban el presupuesto municipal de 2025, la ciudad dejó sin ejecutar 231.127.149,46 euros. La ejecución es la segunda más baja de la década, tan solo por encima de las cuentas de 2022, cuando solo se ejecutó el 62,2%. En 2024, el primer año de gobierno enteramente bajo la alcaldía de Carolina Darias, el Ayuntamiento gastó el 67,2%; por lo que ha habido un empeoramiento. La liquidación de las cuentas del año pasado irá este martes a una Comisión de Pleno extraordinaria antes de ir a Pleno el viernes.

Las de peor ejecución: Protección Civil y Cementerios

De las 55 áreas y servicios que componen el Ayuntamiento, la de peor ejecución fue Protección Civil. En este caso, el Ayuntamiento tan solo gastó el 0,78% del presupuesto, es decir, 938 euros de los 120.500 que había en las cuentas. En el caso de Cementerios -cuyo contrato de gestión con Canaricem se encuentra bajo la lupa desde el año pasado por supuestas irregularidades-, de los casi dos millones de euros presupuestados, fue del 14,8%, por lo que quedaron sin ejecutar 1.681.199,22 euros.

En el caso de Vivienda, una de las áreas que más ha querido impulsar el Ayuntamiento en este mandato, la situación es prácticamente de parálisis. De los 26.386.456,46 euros presupuestados, solo se ejecutaron 5,1 millones, es decir, el 19,35%. Actualmente, de las cuatro promociones de vivienda para alquiler asequible que está construyendo el Consistorio, tres están paralizadas -dos en Tamaraceite Sur que suman 110 viviendas y otra en León y Castillo con 27-. Tampoco dio tiempo a sacar a concurso la rehabilitación de las viviendas de Sanz Orrio y Jinámar, que han sido finalmente adjudicadas este mes.

En cuanto al servicio de Urbanismo, el presupuesto fue de 105.753.103,25 euros y quedaron sin ejecutar 65.525.370,92 euros, es decir, solo se invirtió el 38,04% del dinero presupuestado. En este caso, quedaron desiertos o salieron tarde a licitación proyectos como la reparación del Muro Marrero, la canalización del barranco de La Ballena o la rehabilitación de las piscinas de La Laja. Otros directamente no salieron a licitación, caso de las mejoras en el parque de bomberos de Miller Bajo, la ampliación del centro cívico Suárez Naranjo o la reforma del balneario de La Puntilla.

Los servicios públicos básicos

Con respecto a los servicios públicos básicos, la ejecución fue más variable. El peor caso fue el de Vías y Obras, servicio cuyo contrato lleva vencido desde 2018. En este caso, el Ayuntamiento capitalino ejecutó el 51,57% de los 25,6 millones previstos para el año pasado. En cuanto a Ciudad de Mar y Parques y Jardines -cuyos contratos de mantenimientos de playas y de zonas verdes también estaban vencidos-, la ejecución fue del 56,7% y del 57,9%, respectivamente. Quedaron sin gastar 3,5 y 17 millones de euros.

Camión del servicio municipal de recogida de basura urbana, en Barranquillo don Zoilo. / Andrés Cruz

En el caso de Limpieza, una de las mayores preocupaciones de los vecinos, las cifras son mejores. La ejecución fue del 68,2%, es decir, algo por encima de la media del propio Ayuntamiento. De los 77,5 millones presupuestados para 2025, quedaron en el cajón 24,6 millones. Los nuevos contratos del área no lograron salir a licitación en 2025 -tan solo el de recogida lo hizo el pasado mes de marzo-, en su lugar, el Consistorio optó por sacar uno de urgencia ante la emergencia sanitaria derivada de la basura en las calles.

Policía Local y Fiestas

En el otro lado de la balanza, rondaron o superaron el 90% de ejecución Policía Local, Cultura, Carnaval y Turismo. En el primer caso, de los 28.387.499 euros previstos para el cuerpo policial, tan solo quedaron sin gastar tres millones de euros. Una situación que contrasta con el gasto realizado en el de Bomberos, en este caso, se quedó en el 59,1%, por lo que de los 13,1 millones previstos, quedaron sin invertir 5,3 millones.

En Juventud la ejecución fue del 93,48%; en Alcaldía del 96,76%; y en Cultura del 97,94% -de los 19 millones de euros previstos apenas dejaron de invertir 409.143,13 euros-. Otros servicios con alta ejecución, por encima del 80% fueron Alumbrado Público (80,87%), Deportes (82,1%), Participación Ciudadana (85%) y Educación (86,4%).

En Carnaval y Fiestas la ejecución fue del 100% de los 7,6 millones reservados en el presupuesto municipal. Las carnestolendas del año pasado tuvieron el mayor presupuesto de su historia, a falta de conocer las cuentas finales de la edición celebrada el pasado mes de febrero. Por último, la ejecución en el área de Turismo fue del 100,44%. El Ayuntamiento gastó 7.520 euros más de los previstos inicialmente. En este caso, el presupuesto ascendía a 1.722.907,12 euros.

Las cuentas, a Comisión de Pleno

Las cuentas pasarán este martes por la Comisión de Pleno de Presidencia, Hacienda y Especial de Cuentas. El concejal del área, Francisco Hernández Spínola, ha argumentado en anteriores ocasiones que esta baja ejecución de los presupuestos municipales se debe a los límites que marca la regla del techo de gasto.

En la Comisión de Pleno ordinaria, celebrada el pasado 12 de mayo, Spínola insistió en la "imposibilidad legal" de ejecutar todo el presupuesto por este motivo. La portavoz de los populares, Jimena Delgado, aprovechó para insistir en que el Consistorio le solicite al Ministerio de Hacienda que flexibilice las condiciones del techo de gasto.