Anatoly Karpov, 75 años de un genio

Anatoly Karpov, uno de los mejores ajedrecistas de la historia, cumple hoy, 23 de mayo, 75 años (Zlatoust, Rusia, 23-05-1951). Su impresionante palmarés como Campeón del Mundo durante 16 años, sus cinco matches con 144 partidas disputadas con su sucesor Gary Kasparov con el título en juego, marcaron una época jamás igualada en los cerca de cuatro mil años de vida del deporte ciencia.

Los aficionados le sitúan junto a Bobby Fischer, Gary Kasparov y el cubano José Raúl Capablanca, en lo más alto del Olimpo de la Diosa Caissa como mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos ¿Magnus Carlsen entre ellos?.

Anatoly Karpov heredó en 1975 la corona del estadounidense Bobby Fischer que en 1972 había derrotado a Boris Spassky en el llamado match del siglo XX, acabando con 43 años de hegemonía del ajedrez soviético.

Fischer fue un milagro y al mismo tiempo un sin sentido para el ajedrez, por el sorprendente e inesperado futuro que vivió este fabuloso campeón hasta su muerte en 2008.

Bent Larsen, el inolvidable gran jugador danés que vivió en Gran Canaria 22 años desarrollando una impagada labor de promoción, solía comentarme al respecto: "Bobby nunca volvió a ser Bobby", para añadir, “¿Por qué preocuparse por la vuelta de Fischer?”, decía, “él ya no volverá, pero, ahí está su gran legado, su creatividad, sus partidas memorables, su eterno talento y magisterio…”

Karpov-Kasparov en uno de sus míticos duelos / La Provincia

KARPOV: UN CAMPEÓN EXCEPCIONAL

Karpov fue coronado, como hemos dicho, Campeón del Mundo en la primavera de 1975 después de las reiteradas negativas del icono estadounidense en aceptar las condiciones que se le ofrecían en respuesta a sus desorbitadas peticiones en orden económico y de organización.

La nueva esperanza soviética se había ganado el derecho a disputar el título ganando el Interzonal de 1973 en Moscú, y el Candidatos del 74. Antes, su curriculum se llenó de actuaciones excepcionales, a saber: campeón del mundo juvenil, gran maestro con 16 años, campeón de la URSS, primer puesto en los torneos magistrales del máximo nivel en los que tomaba parte.

Al principio, y mientras estuvo expuesta, candente, en el gran tablero mundial, la inacabada epopeya del legendario ajedrecista de Chicago, Anatoly Karpov, "Tolia", como le llamaban sus amigos, tuvo que convencer a la exigente afición de los cinco continentes que su reinado era muy merecido, un campeón con corona, y… ¡Vaya si lo consiguió!

Ganó la friolera de 70 torneos del máximo nivel entre 1975-1985; defendió el título contra Victor Korchnoi en 1978 (Bagguio-Filipinas) y Merano (Italia) 1981 y; en el periodo 1984-1990 disputó con su sucesor Gary Kasparov, que le arrebató el máximo entorchado, nada menos que 144 partidas en 5 memorables duelos, ganando uno, entablando otro y siendo derrotado en tres, con 19 victorias, 21 derrotas y 104 tablas, todo ello a lo largo de seis años, un mes, 28 días y 1.400 horas empleadas frente al tablero y en el análisis antes y después de cada partida. Se le conocía como el “rodillo atómico”, por la forma en ganar, en aplastar a sus contrarios.

Karpov nunca ha podido olvidar el día D y la hora H de su primer match con el Ogro de Baku en la Sala de las Columnas de los Sindicatos de la capital moscovita, en el que llegó a ir aventajando a Kasparov por 5-0 en un choque programado para quien primero totalizara 6 victorias.

Después de perder el título, Karpov logró resonantes triunfos, como el famoso Linares 1994, el de más nivel de los celebrados hasta esa fecha, en el que obtuvo 11 puntos de 13 posibles sin ninguna derrota, aventajando en 2,5 puntos a su eterno rival y vigente campeón del mundo.

Continuó brillando 6 años más como número uno, porque Kasparov creó un cisma desligándose de las directrices FIDE al fundar una Asociación para Ajedrecistas Profesionales. La FIDE organizó un nuevo ciclo eliminatorio, siendo Karpov el vencedor y titular durante 6 años. Total: 16 años con la más que merecida vitola de Campeón del Mundo. ¿Hay quien dé màs?.

KARPOV Y LA EDAD DE ORO DEL AJEDREZ GRANCANARIO

Anatoly Karpov visitó por primera vez Gran Canaria en mayo de 1977 como flamante Campeón del Mundo y gran atractivo del sexto Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a la sazón, uno de los mejores del calendario mundial por el que habían pasado todas las grandes figuras a excepción del duo Fischer-Spassky, por razones obvias.

Ganó el Internacional de LPGC sin despeinarse, totalizando nada menos que 13,5 puntos de 15 posibles, cediendo solamente tres tablas. Vino acompañado de una figura tan querida por los aficionados como era Miguel Thal. Desde el primer momento conectó con la organización ganándose la simpatía de quienes dia a dia abarrotaban la espléndida sala de juego del hotel Santa Catalina, hotel que marcó toda una época como inigualable escenario de las nueve ediciones celebradas - las que tuvo - en sus instalaciones. Aquí celebró su 26 cumpleaños.

El ajedrez grancanario había vivido una histórica edad de oro en lo que a promoción escolar, senior y de proyección internacional se refiere en los años 1968-1979, que marcaron una época difícilmente igualable. Juan Marrero Portugués, Pierre Dumesnil y Juan Rafael Betancort, habían protagonizado unos logros que traspasaron nuestras fronteras, con la celebración de un torneo Candidatos, 9 internacionales Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 4 Isla de Lanzarote y 3 Maspalomas Costa Canaria, multitudinarias simultáneas e inacabados etcéteras, y siempre con el ajedrez en las aulas de las islas como reto primordial. Algo grandioso.

He de continuar, y perdón por la inmodestia, por la etapa que me tocó a mí pilotar como máximo responsable del Club de Ajedrez de la Caja Insular de Ahorros, y de la sección del deporte-ciencia dentro de la Obra Social en esta señera e inolvidable entidad, el futuro de nuestro ajedrez a partir de 1979, contando asi mismo para ello con mi cargo de Secretario General de la Federación Insular, y siempre, con el apoyo de la Caja

FORMÓ PARTE DEL CLUB DE AJEDREZ DE LA CAJA INSULAR DE AHORROS

Mis contactos con Karpov continuaron durante sus electrizantes duelos con Gary Kasparov. Le saludé en Sevilla,1987 y en Lyon 1990, siempre muy cordial.

Una vez apeado del título mundial, y proclamado campeón del mundo versión Fide, tras el cisma de Kasparov, le invitamos a jugar en Gran Canaria un match con el GM chileno Iván Morovic y ofrecer varias simultáneas.

Pero lo más importante para la historia de nuestro ajedrez, fue su incorporación a la plantilla del Club de Ajedrez de la Caja Insular, con el que jugó dos campeonatos de España absolutos los años 1995 y 1996, dejando un recuerdo imborrable por su ejemplar comportamiento con sus compañeros de equipo, García Padrón, Augusto Menvielle, Ernesto Solana, Anatoly Vaisser y Félix Izeta.

Hay que recordar también que gracias a su gestión la FIDE nos concedió la organización del Interzonal de 1982 y de la III Olimpiada Mundial Escolar en 1995, con éxito desbordante.

UNA FIGURA IRREPETIBLE

La última vez que Karpov jugó en nuestra tierra fue con motivo del Super Torneo Mundial de Ajedrez Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, celebrado en el CICCA de la Caja Insular, en diciembre de 1996, torneo que coincidió con el deseo de la afición mundial por ver nuevamente un Karpov- Kasparov y por qué no una nueva disputa por la supremacía mundial.

Pero no fue posible, porque Anatoly había abandonado a esas alturas el sacrificio que se exige para poder permanecer en la gran cima, en el no va más del día a día del ajedrez magistral de la más alta competición. "El ajedrez, solía decir, es mi vida, pero hay otras cosas que me gusta valorar y vivir fuera de los tableros".

EL CAMPEÓN EN LA INTIMIDAD

Es difícil resumir la cualidades personales que adornan a una figura excepcional como ha sido y es Anatoly Karpov. Muchas fueron las veladas interminables que pasé con él aquí en la capital, en Lanzarote, Mota del Cuervo (Cuenca), Oropesa del Mar (Castellón), Madrid... con el ajedrez como eje central de su jugoso anecdotario. Recuerdo, por ejemplo, una cena compartida con Bent Larsen, genial gran maestro danés tan querido en nuestra tierra, como he manifestado, que ganó tres Interzonales, y al que se le define como un romántico sin esperanzas, por las veces que se quedó en puertas para disputar el título mundial.

Una de sus últimas actuaciones en la capital de Las Palmas de Gran Canaria fue una simultánea que dió en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología del Parque Santa Catalina, gracias al apoyo de su director Jacinto Quevedo Sarmiento, doctor Catedrático de Matemáticas, gran amante del ajedrez, estimable jugador, y de probada inteligencia.

SU SITUACIÓN ACTUAL

Hace más de dos décadas que no hablo con Karpov. Uno de nuestros últimos saludos fue en 2019 a través de nuestra campeona de España, Sabrina Vega, que coincidió con él en un torneo de partidas rápidas en Paris.

Un día de 2023, nos desayunamos con una noticia bomba alrededor de este mítico campeón: su estado de salud es preocupante, está ingresado en la UCI, al ser trasladado desde su domicilio al hospital con noticias contradictorias sobre el origen de su dolencia.

Felizmente, se ha recuperado, pero el físico que nos muestra las imágenes que nos llegan, es la de un Karpov visiblemente distante del Karpov que conocimos.

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Al que siempre recordaremos como un amigo inolvidable. Mejor persona que campeón, que ya es decir .