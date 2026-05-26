Asombro en Las Palmas de Gran Canaria: un lagarto canario aparece dentro de una perfumería

Momentos de sorpresa y nerviosismo se vivieron este lunes en una perfumería ubicada en la Plaza de España, en Las Palmas de Gran Canaria, después de que un gran ejemplar de lagarto canario apareciera en el interior del establecimiento ante la mirada de clientes y trabajadores.

Según informó CN8 Noticias Canarias, el incidente obligó a intervenir al CR de Tafira, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, tras recibirse un aviso alertando de la presencia de un reptil dentro del comercio.

En un primer momento, quienes se encontraban en la tienda pensaron que se trataba de una pequeña lagartija. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando comprobaron que era un ejemplar de importantes dimensiones del conocido lagarto canario, una especie endémica de la isla.

Según relataron varios testigos, el animal recorrió parte del establecimiento mientras algunos clientes observaban la escena entre el asombro y el temor. La situación generó cierta tensión durante varios minutos hasta que finalmente el reptil pudo ser capturado sin incidentes.

El lagarto fue retirado del local sin causar daños personales ni materiales, permitiendo que la actividad comercial continuara con normalidad poco después.

La especie, conocida científicamente como Gallotia stehlini, es uno de los reptiles más característicos de Gran Canaria. Puede alcanzar un tamaño considerable y suele habitar zonas naturales, barrancos y espacios abiertos de la isla, aunque ocasionalmente algunos ejemplares aparecen en áreas urbanas.

No es habitual ver a estos reptiles dentro de comercios o en zonas muy transitadas del centro de la ciudad, lo que explica el impacto que provocó la inesperada visita en plena jornada comercial.

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Especialistas recuerdan que el lagarto canario no representa un peligro para las personas y forma parte de la fauna protegida del archipiélago. Ante situaciones similares, la recomendación es evitar intentar capturarlo sin ayuda profesional y contactar con los servicios medioambientales correspondientes.