Los apicultores canarios, en alerta por la avispa asiática: “Estamos rezando”

La avispa asiática ha llegado a Canarias. La semana pasada se localizó un nido en la zona urbana de Las Palmas de Gran Canaria que contenía 93 ejemplares de esta especie depredadora. La especie detectada es la Vespa velutina, una avispa invasora que se ha expandido durante los últimos años por distintas regiones de España y que, desde su aparición en 2010, ha despertado preocupación por su impacto sobre el medio ambiente y las colmenas.

Este descubrimiento ha hecho saltar las alarmas de los apicultores canarios, que temen profundamente por sus colmenas: "Estamos rezando para que sea un caso aislado", cuenta Carmelo Iván Santana, trabajador en el Colmenar La Violeta. "La preocupación es bastante alta. Si esta especie se desarrolla en Canarias no habría manera de controlarla y acabaría con el sector de la apicultura", asegura.

Avispa asiática, auténtica amenaza para las abejas y otras especies autóctonas / Agencias

La llegada de la avispa asiática ha generado inquietud, sobre todo por los efectos que puede tener sobre las abejas y otros insectos polinizadores. Esta especie depredadora se alimenta principalmente de abejas comunes y de otros polinizadores silvestres, esenciales tanto para el equilibrio de los ecosistemas como para la agricultura. "En Canarias ya se produce poca miel, pero con este tipo de avispas todavía se reduciría un 30 o 40 %", teme el melero.

Aguijón más grande y mayor cantidad de veneno

Sonia Martín, directora técnica de la Red de Alerta Temprana de Canarias para la detección e intervención de Especies Exóticas Invasoras (RedEXOS), cuenta que tras el hallazgo del nido, se va a proceder a hacer un seguimiento durante todo el verano, se colocarán trampas y se tomarán diferentes muestras. "La preocupación es moderada, ya que todo apunta a que es un caso aislado, no obstante, una vez ha entrado la avispa asiática, ya el seguimiento tiene que ser de forma continuada el resto de los años. Esto nos hace estar atentos ante cualquier otro aviso que pueda detectarse", explica.

Además de la amenaza que esta especia supone para las colmenas, también resulta ligeramente más peligrosa para los humanos que una avispa común. "Puede picar como cualquier otra avispa, no es que sea mucho más grave, pero sí es verdad que tiene un aguijón mayor e inocula más veneno", comenta Sonia Martín. Aun así, la experta dice que solo sería preocupante en caso de que la persona afectada fuese vulnerable o recibiese picaduras múltiples.

En esta línea, la coordinadora de RedEXOS también ofrece indicaciones sobre qué hacer en caso de picadura. "Si aparecen síntomas diferentes al de una picadura común se debe acudir al médico, sino basta con colocar un poco de hielo".

Cómo detectar una avispa asiática

Una de las principales preocupaciones de la población es saber distinguir este insecto de otras avispas comunes en Canarias. La avispa asiática puede alcanzar hasta tres centímetros de longitud, aproximadamente el doble que la avispa común más habitual en las islas, la Vespula germanica. Su aspecto se caracteriza por un cuerpo predominantemente oscuro, patas de color amarillo y una franja amarillo-anaranjada en la parte inferior del abdomen.

Las autoridades piden no manipular nidos

El Gobierno de Canarias subraya que la eliminación de posibles nidos debe ser realizada únicamente por personal especializado. Las autoridades advierten además de que los equipos de protección habituales utilizados por apicultores no garantizan una protección suficiente frente a esta especie, debido al tamaño y la capacidad de penetración de su aguijón. Asimismo, señalan que este tipo de intervenciones deben llevarse a cabo preferentemente durante la noche, cuando la actividad de la colonia es menor y, por tanto, el riesgo de ataque se reduce.

En caso de toparse con no, el Gobierno de Canarias pide que se comunique rápidamente al teléfono de emergencias 112 o a través de RedEXOS, haciendo llegar fotografías o vídeos mediante el número de WhatsApp puesto en marcha para este tipo de incidencias. Las autoridades indican además que la presencia de estas avispas puede ser más habitual en zonas cercanas a fuentes de agua, piscinas, depósitos o áreas húmedas, especialmente durante los meses más cálidos.