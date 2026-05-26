El Barranquillo Don Zoilo se viste de fiesta en honor a María Auxiliadora
Las actividades se desarrollan del 27 al 31 de mayo con propuestas dirigidas a todos los públicos
Música, humor, convivencia vecinal y actos religiosos forman parte del programa de actividades que, con motivo de las fiestas de María Auxiliadora en el Barranquillo de Don Zoilo, arrancan este miércoles 27 de mayo. Los actos, organizados por la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se extenderán hasta el domingo 31 de mayo.
La concejala del Distrito, Betsaida González, destacó que "estas fiestas representan uno de los encuentros vecinales más importantes del Barranquillo de Don Zoilo y una oportunidad para seguir fortaleciendo la convivencia y el sentimiento de barrio”.
Las fiestas arrancan a las 20:00 horas con el pregón, que contará con una pequeña representación de vecinos y vecinas. A continuación, tendrá lugar un concierto de copla a cargo del cantante malagueño José Ortiz.
El jueves a las 17:00 horas habrá tarde infantil con castillos hinchables y pintacaras para los más pequeños. A las 21:00 horas, la 'Gran Noche del Humor' contará con las actuaciones de El Bastero, El Yera y Tony Tobio. El viernes 29 de mayo, a las 21:00 horas, el barrio acogerá la Gran Gala Drag Queen 2026 y a las 23:00 horas la verbena amenizada por el grupo 'Ni una Más'.
El sábado 30 de mayo, a partir de las 13:00 horas y coincidiendo con el Día de Canarias, incluirá el almuerzo vecinal ‘Pan con Chorizo’. Desde las 22:00 horas, la verbena estará protagonizada por el grupo '5bertura' y, a medianoche, continuará la celebración con la actuación del grupo 'Acuarela'.
Las fiestas concluirán el domingo 31 de mayo. A las 10:00 horas se celebrará la eucaristía y a las 11:00 horas, saldrá la procesión por las calles del barrio.
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