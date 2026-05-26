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El Cono Sur se llena de algas malolientes y Las Palmas de Gran Canaria retira más de 100.000 kilos

El Ayuntamiento ha retirado 100 toneladas de materia orgánica en una semana de San Cristóbal y La Laja, principalmente del alga asiática 'Rugulopteryx okamurae', que ha invadido los fondos del litoral

El mal olor de las algas obliga a retirar más de 100 toneladas en Las Palmas de Gran Canaria

El mal olor de las algas obliga a retirar más de 100 toneladas en Las Palmas de Gran Canaria

La Provincia

Jacobo Corujeira

Jacobo Corujeira

Las Palmas de Gran Canaria

El litoral del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria se ha vuelto a llenar de algas cuya descomposición genera un intenso hedor. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reforzado las labores de vigilancia y retirada de estos restos tras la acumulación registrada en San Cristóbal y en las piscinas naturales de La Laja. En una sola semana, el servicio de mantenimiento y limpieza de playas y litoral de la Concejalía de Ciudad de Mar ha retirado más de 100.000 kilos de materia orgánica con medios manuales y mecánicos.

La mayor parte del material acumulado corresponde al alga asiática Rugulopteryx okamurae, una especie invasora que en los últimos años ha colonizado parte de los fondos marinos de la bahía de la capital. Las molestias han alcanzado no solo al barrio marinero de San Cristóbal, sino también a la autovía GC-1 y al entorno del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, donde trabajadores y pacientes conviven con el olor procedente de la costa.

Refuerzo durante el fin de semana

Los trabajos se intensificaron durante el pasado fin de semana. En dos días, el dispositivo retiró más de 60.000 kilos de seba y algas. El operativo, gestionado por FCC dentro del servicio de mantenimiento de Ciudad de Mar, actuó en los puntos donde el viento y el oleaje habían desplazado una mayor cantidad de materia orgánica hacia la costa.

En San Cristóbal, la limpieza se centró en el entorno del Torreón de San Pedro y en la playa de La Puntilla, junto al muelle pesquero. En La Laja, la mayor concentración se localizó en el área de las piscinas naturales.

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Mal olor y uso del litoral

Ciudad de Mar recuerda, en un comunicado difundido este martes, que las algas "forman parte del ecosistema marino" y que su retirada se realiza "de forma controlada". La intervención se activa cuando la acumulación puede dificultar el uso del espacio, generar problemas de salubridad o comprometer la seguridad y el bienestar de las personas que residen, transitan o utilizan estas zonas costeras. La vigilancia continuará para seguir la evolución de los acúmulos y actuar en las zonas donde sea necesario.

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