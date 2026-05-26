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Música, folclore y orgullo isleño: más de 200 personas participan en la celebración del Día de Canarias de la Universidad Popular

El encuentro en el Cono Sur promueve la identidad canaria a través de la música y las tradiciones, reuniendo a vecinos y alumnado de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste

Celebración del Día de Canarias de la Universidad Popular del Cono Sur

Celebración del Día de Canarias de la Universidad Popular del Cono Sur / LPR

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste celebró en su nueva sede del Cono Sur una jornada dedicada al Día de Canarias que reunió a más de 200 vecinos y vecinas en torno a la música, el folclore y las tradiciones del Archipiélago. La actividad se enmarca en la programación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria orientada a promover y difundir la identidad isleña.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, asistió al encuentro junto a la concejala de Educación, Nina Santana. La jornada, organizada bajo el lema ‘Celebrando el Día de Canarias. Tradición y orgullo isleño’, incluyó un encuentro con el alumnado y el profesorado del centro, adscrito al consistorio capitalino.

La Universidad Popular de Cono Sur reúne a 200 personas en la celebración del Día de Canarias

La Universidad Popular de Cono Sur reúne a 200 personas en la celebración del Día de Canarias / LP/DLP

Participación y programa municipal

La actividad contó con la participación de más de 110 alumnos y alumnas de los talleres de folclore, canto y vestimenta tradicional que se imparten en la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste. Además, el programa incorporó la actuación del grupo invitado Molino de San Borondón.

Esta cita forma parte del conjunto de iniciativas organizadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Día de Canarias, que incluye propuestas culturales, gastronómicas, musicales y educativas dirigidas a distintos públicos. Dentro de esa programación, el consistorio ha anunciado también la celebración este viernes de la tercera edición del Baile de Taifas en el parque Don Benito, en el barrio de Schamann.

Noticias relacionadas y más

Más allá de estas fechas, el Ayuntamiento señala que desarrolla a lo largo del año acciones destinadas a proteger, promover y difundir la identidad canaria a través de las universidades populares y de actividades formativas y culturales impulsadas por distintas áreas municipales.

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