Las Palmas de Gran Canaria propone modernizar los vehículos policiales por 6,8 millones de euros

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto la adjudicación del acuerdo marco para el suministro de vehículos policiales en modalidad de renting, dentro del proceso de renovación del parque móvil de la Policía Local y de los Agentes de Movilidad. El contrato tiene un valor estimado de 6,8 millones de euros y se estructura en diez lotes.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, señaló que esta contratación se enmarca en la estrategia municipal de modernización de los recursos materiales del cuerpo, con el objetivo de reforzar su capacidad operativa y mejorar la prestación del servicio en materia de seguridad ciudadana.

Modernización del parque móvil

El expediente se ha tramitado mediante procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de adjudicación y sujeto a regulación armonizada, según detalla el Ayuntamiento, con la finalidad de garantizar transparencia, concurrencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La propuesta de adjudicación se deriva de la valoración técnica y económica de las ofertas presentadas y distribuye los lotes entre las empresas ARVAL SERVICE LEASE, S.A.U. y AT CAPITAL, S.L., conforme a lo establecido en los pliegos.

Furgones y monovolúmenes

La empresa ARVAL SERVICE LEASE, S.A.U. ha sido propuesta como adjudicataria de los lotes 1, 2, 5 y 10. Estos incluyen furgones superligeros uniformados para Educación Vial y UFIPOL; furgones superligeros camuflados para la unidad UE-GOIA y el transporte de canes; vehículos tipo pick-up 4x4 destinados a la UMEC y funciones de apoyo en distritos; y un vehículo monovolumen especializado para la Unidad de Tráfico.

Además, ARVAL figura en la propuesta para distintos vehículos de los lotes 3, 6, 7, 8 y 9, en concurrencia con la otra empresa licitadora, atendiendo a la distribución prevista en el procedimiento.

Vehículos híbridos

Por su parte, AT CAPITAL, S.L. ha sido propuesta como adjudicataria del lote 4, que contempla vehículos tipo SUV híbridos sin mampara destinados a patrulla.

Al igual que ARVAL, AT CAPITAL aparece también propuesta para distintos vehículos incluidos en los lotes 3, 6, 7, 8 y 9. En ese conjunto se contemplan, entre otros, SUV híbridos con mampara para patrulla ordinaria; todoterrenos 4x4 para intervenciones en zonas de difícil acceso; SUV híbridos con mampara para la Unidad de Intervención; SUV sin mampara para esa unidad; y SUV híbridos destinados a los Agentes de Movilidad.

El Ayuntamiento indicó que el expediente continuará con su tramitación administrativa, con la comprobación de la documentación requerida a las empresas propuestas como adjudicatarias, un paso previo a la adjudicación definitiva del contrato.