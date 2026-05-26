Las nóminas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se retrasan por un error informático

Un error informático ha provocado que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria retrase el pago de las nóminas a los trabajadores municipales. El propio Consistorio ha reconocido que se trata de un problema derivado de la migración del sistema de gestión contable a la nueva plataforma que han contratado como parte del proyecto LPA Digital.

Un grupo de policías locales se manifestaron este martes en las puertas de las Oficinas Municipales con pancartas en las que llamaban a la alcaldesa, Carolina Darias, morosa. Según el portavoz de la Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB), Víctor García, tendrían que haber visto abonadas sus nóminas el pasado viernes, por lo que llevan tres días de retraso.

Nóminas pendientes

Las nóminas pendientes corresponden a las del mes de mayo de los empleados del Ayuntamiento, al servicio municipal de Limpieza y a los de los cuerpos de seguridad y emergencias -Policía Local y Bomberos-. Los trabajadores de los organismos autónomos y de las empresas municipales no están teniendo este problema.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria comenzó a principios de mayo a migrar el sistema de gestión contable hacia la plataforma integrada SPAI Sical. Este cambio sustituye a los sistemas actuales con el propósito de mejorar la digitalización del Consistorio. Fuentes municipales apuntan que "intentarán que cobren entre este martes y miércoles".

Víctor García denunció que la alcaldesa "no haya informado de manera oficial a la plantilla municipal de los motivos por los que no se ha realizado el ingreso de la nómina". Además, aprovechó para recordar que el Consistorio les debe todavía "millones" en concepto de horas extras y jornadas de productividad, motivos que mantienen abierto un conflicto entre ambas partes.

Coordinación Territorial

El portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, criticó que el pasado viernes el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez, hiciera llegar un audio por WhatsApp en el que atribuía el problema a la implantación de un nuevo programa informático y aseguraba que el cobro se produciría ayer lunes, algo que todavía no se ha producido.

“Un Ayuntamiento como este no puede comunicar una incidencia de esta gravedad mediante un audio de WhatsApp. Esto no son formas. Lo mínimo era una comunicación formal por intranet, una circular oficial, una explicación transparente de la incidencia y una fecha cierta de abono”, afirmó.