Las Palmas de Gran Canaria reactiva la canalización del barranco de La Ballena en Guanarteme tras un concurso fallido

Las Palmas de Gran Canaria vuelve a tramitar la obra para canalizar el barranco de La Ballena entre la plaza de América y la calle Vergara, una operación que forma parte de las grandes transformaciones urbanísticas de Guanarteme. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha un procedimiento negociado sin publicidad para adjudicar el tramo, que había quedado desierto en diciembre en un concurso cuyo presupuesto base fue de 452.230 euros.

Satocan opta al contrato tras quedar desierto el concurso

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento procedió la semana pasada a la apertura de la segunda oferta presentada por la licitadora en el procedimiento, la constructora Satocan, que se ha comprometido a ejecutar el contrato por la misma cantidad que el consistorio fijó en su día para el concurso público. En aquella ocasión, ninguna empresa presentó oferta para acometer los trabajos.

Qué es un procedimiento negociado sin publicidad

Un procedimiento negociado sin publicidad permite al Ayuntamiento adjudicar un contrato sin abrir una nueva licitación pública convencional, pero negociando sus condiciones con una o varias empresas invitadas. La ley permite recurrir a esta vía, entre otros supuestos, cuando un concurso previo ha quedado desierto, siempre que no se alteren sustancialmente las condiciones iniciales del contrato, como ocurre en este caso.

Un canal de 80 metros bajo el futuro bulevar de Guanarteme

La obra entre la plaza de América y Vergara contempla un canal de hormigón armado de 80 metros de longitud, con cuatro metros de base y 2,3 de altura. Estas dimensiones están calculadas para canalizar las aguas del barranco hacia La Cícer en los momentos de mayor intensidad de lluvias. Sobre el cauce soterrado está previsto crear un bulevar similar al ya ejecutado entre Vergara y Castillejos, como parte de un proyecto que busca unir la prolongación de Mesa y López con La Cícer a través de un itinerario peatonal.

Mapa con la Ubicación del barranco de La Ballena entre la plaza de América y la calle Vergara.

El planeamiento que conecta Mesa y López con La Cícer

El ordenamiento urbanístico de la capital contempla el desarrollo de este proyecto a través de distintas fórmulas. En este caso, el Ayuntamiento ha asumido la ejecución de las obras, como ocurrió en su día con el tramo más cercano a la playa. En otros, la canalización está vinculada a actuaciones de dotación, una fórmula urbanística que permite reordenar suelos ya integrados cuando el planeamiento les atribuye nuevos aprovechamientos a cambio de cesiones, espacios libres, equipamientos o mejoras urbanas que compensen ese incremento. El planeamiento de Las Palmas de Gran Canaria divide el entorno en varias actuaciones —AD-07, AD-08 y AD-09—, equivalentes a las manzanas completas que discurren hacia la playa atravesadas por el cauce del barranco. El objetivo común a todas ellas es cubrir y ordenar el tramo final del cauce, generar nuevos espacios públicos y recomponer la trama urbana de Guanarteme.

El litigio por la canalización ya ejecutada en Guanarteme

Dentro de estas actuaciones de dotación, la ya construida entre Vergara y Castillejos supuso un litigio entre el Ayuntamiento y la promotora Almacenes Guanarteme que acabó con la condena al consistorio a pagar la canalización que había adelantado la empresa. Para la comprendida entre Castillejos y Simancas, aún pendiente de ejecución, ambas partes han llegado a un acuerdo por el que la compañía asume los trabajos de canalización del barranco como paso previo a la construcción de dos bloques de viviendas de cinco y 11 plantas.

Una investigación penal sobre el urbanismo de Guanarteme

Ambas actuaciones de dotación son objeto de una investigación en la plaza número 8 de la Sección de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, cuya magistrada ha incoado diligencias previas para investigar si el Ayuntamiento y la empresa municipal Geursa incurrieron en prevaricación. Las pesquisas parten de la denuncia de una asociación vecinal que considera que el consistorio modificó el planeamiento para favorecer intereses privados vinculados a ambas iniciativas.

La Fiscalía ya archivó otra denuncia sobre el soterramiento

El proyecto para desviar el cauce entre las calles Vergara y Castillejos ya había sido cuestionado por la vía penal. Las plataformas Guanarteme se mueve y Pacto Vecinal trasladaron a la Fiscalía los planes municipales para soterrar y canalizar el barranco. La denuncia, sin embargo, no prosperó: el Ministerio Público archivó las diligencias al no apreciar indicios de delito.