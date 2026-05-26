Plataforma única, rampas y nuevos aseos: así es la mejora de la playa de La Puntilla, en San Cristóbal

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido dos ofertas para ejecutar las obras de acondicionamiento y mejora del entorno de la playa de La Puntilla, en el barrio de San Cristóbal. La actuación parte de un presupuesto de 820.075,04 euros, cofinanciado con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Las empresas que han acudido al proceso de licitación son Desarrolla Obras y Servicios S.L. y Urban2020 S.L. A partir de este momento, la Mesa de Contratación analizará y valorará la documentación y las propuestas presentadas para continuar con la tramitación del expediente y elevar la correspondiente propuesta de adjudicación.

El área de intervención tiene una superficie de 1.810 metros cuadrados y se localiza en el entorno de la playa de La Puntilla, entre la calle Estribor, el puerto de San Cristóbal y el paseo Popa. El proyecto plantea una reordenación integral orientada a priorizar el uso peatonal, la renaturalización del entorno y una mejor conexión entre la playa y el barrio.

Plataforma única y accesos adaptados

Entre las actuaciones previstas figura la repavimentación de la calle Estribor en plataforma única, como prolongación del paseo de San Cristóbal, con acceso restringido a vehículos y garantizando el paso de servicios de emergencia y mantenimiento. Además, se habilitarán nuevos accesos a la playa mediante rampas y escaleras adaptadas, con el objetivo de cumplir la normativa vigente en materia de accesibilidad.

El proyecto incorpora nuevas zonas de estancia y solárium, con mobiliario urbano de gran formato, pérgolas para generar sombra y vegetación adaptada al entorno costero. También se prevé la instalación de módulos prefabricados de aseos accesibles, así como duchas y lavapiés, para mejorar los servicios disponibles en la zona.

Costas e iluminación para reducir el impacto

La intervención contempla igualmente el acondicionamiento de los últimos tramos de acceso a la arena mediante materiales ligeros y desmontables, en cumplimiento de la normativa de Costas. A ello se suma la implantación de un sistema de iluminación orientado a minimizar la contaminación lumínica y a proteger el cielo nocturno.

Según la información municipal, el diseño de la actuación tiene en cuenta la futura reordenación del frente marítimo de San Cristóbal. Por ese motivo, se han planteado soluciones flexibles y adaptables para facilitar su integración en desarrollos posteriores, con la intención de mejorar desde ahora la relación entre la playa y su entorno urbano.