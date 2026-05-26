Pruebas de la PAU 2026 en Canarias: más de cinco mil estudiantes se inscriben para examinarse en la ULGPC

Un total de 5.284 estudiantes se han matriculado para realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebrarán los días 2, 3, 4 y 5 de junio en las distintas sedes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), repartidas entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Del total de alumnado inscrito, el 40,8% son hombres y el 59,2% mujeres.

Por modalidades, 4.593 estudiantes se presentarán a la fase general, mientras que 691 lo harán en la fase específica. Este último grupo está formado por alumnado de ciclos formativos de grado superior y por personas que se presentaron en convocatorias anteriores y buscan mejorar su calificación de acceso. En cuanto a la distribución por sedes, la mayor concentración de estudiantes se registra en Las Palmas de Gran Canaria, con 2.240 alumnos (42,4%). Le siguen Lanzarote, con 757 (14,3%); el sur de Gran Canaria, con 697 (13,2%); Telde, con 610 (11,6%); el norte de Gran Canaria, con 428 (8,1%); Fuerteventura Norte, con 423 (8%); y Fuerteventura Sur, con 129 (2,4%).

Por ramas de conocimiento, 2.354 estudiantes pertenecen a Ciencias y Tecnología, 1.925 a Humanidades y Ciencias Sociales y 236 a la rama de Artes. Además, 688 proceden de Formación Profesional y 81 del Bachillerato General. La convocatoria contará asimismo con 202 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Para garantizar la igualdad de condiciones, la ULPGC dispone del Servicio de Asistencia Social y de un programa de mentoría formado por más de una treintena de estudiantes de apoyo.

Los exámenes comenzarán a las 8:45 horas en las sedes asignadas y las calificaciones serán publicadas el 12 de junio, mientras que los resultados definitivos tras las revisiones estarán disponibles el 19 de junio. La ULPGC oferta cerca de 5.000 plazas de nuevo ingreso en 52 titulaciones de grado, además de seis dobles grados. Como novedad, el próximo curso se incorporan los grados en Psicología (no presencial) y en Geografía, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El periodo de preinscripción ordinaria estará abierto del 12 de junio al 2 de julio, con posibilidad de elegir hasta seis titulaciones por orden de preferencia.

Las pruebas específicas de acceso a Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se han celebrado ya en una primera convocatoria en abril, mientras que la segunda tendrá lugar el 10 de junio. Toda la información sobre el proceso de admisión, plazas, notas de corte y becas está disponible en el Servicio de Información al Estudiante de la ULPGC.