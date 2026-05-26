El rincón de Las Palmas de Gran Canaria perfecto para disfrutar de un brunch: cafés especiales, tostadas con pan de masa madre y tartas de queso
Este establecimiento de la capital ofrece tostadas creativas, cafés de especialidad y propuestas dulces
En la capital grancanaria hay diferentes establecimientos que ofrecen desayunos y brunch a quienes busquen comenzar el día lleno de energía. Uno de ellos es Momentos Brunch & Coffee, un establecimiento que apuesta por desayunos elaborados, brunch y bebidas especiales en un ambiente perfecto para disfrutar en familia o amigos.
El local se ha convertido en una opción popular en Las Palmas de Gran Canaria para quienes tostadas y sandwiches más creativos, cafés diferentes y dulces. Un espacio que invita a disfrutar en cualquier momento del día.
Diferentes alternativas
La propuesta de Momentos Brunch & Coffee giran en torno al brunch, ofreciendo tambien desayunos y meriendas. Cuenta con opciones tanto dulces como saladas y entre sus elaboraciones más destacadas se encuentra la tosta Drogon, el sandwich Broflow o el que está elaborado con pan de masa madre, tortilla francesa, aguacate y jamón ibérico o el croapan Stan Smith, entre otras.
Diferentes combinaciones que no dejan indiferentes a quienes las prueban. La experiencia se puede culminar acompañando los platos de un café de especialidad o una bebida fría.
Tartas de queso
La parte dulce también se hace un gran hueco en su carta con las cheesecake de autor “La Paqui”, unas tartas caseras que conquistan a los amantes del dulce y que se pueden disfrutar en diferentes sabores, desde la más clásica hasta opciones características de las islas.
- Nutella
- Pistacho
- Lotus
- Polvito Uruguayo
- Natillas
- Kinder
Además, si puedes café o bebida fría, podrás disfrutar de porciones de la tarta clásica por tan solo un euro. Los clientes que quieran incorporarle un topping como nutella, pistacho, mango o fresa, entre otros, podrá hacer por 0,80 €.
Horario y ubicación
Momentos Brunch & Coffee se encuentra en la Avenida Escaleritas, 141, en Las Palmas de Gran Canaria. La cafetería cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han disfrutado de las elaboraciones que ofrece el local.
Abre de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados reduce su horario y solo ofrece servicio por las mañanas. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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