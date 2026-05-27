Condenado por grabar un vídeo de burla hacia un paciente psiquiátrico en Las Palmas de Gran Canaria: "¿Cómo hace el caballo?"

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a 15 meses de cárcel y 4.000 euros de indemnización a un hombre que grabó un vídeo denigrante de un paciente psiquiátrico que se había escapado de un centro para personas con patologías mentales de Las Palmas de Gran Canaria. En las imágenes, que después compartió en su cuenta de Tiktok, le pedía que imitase el sonido de diferentes animales con la intención de humillarle.

La defensa y la Fiscalía alcanzaron un acuerdo de conformidad en la vista celebrada este miércoles, que implica una rebaja de nueve meses respecto a la pena solicitada en el escrito de acusación. El tribunal, presidido por la magistrada Pilar Parejo, dictó una sentencia a viva voz que castiga a Jacob H. D. por un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas en concurso con un ilícito contra la integridad moral.

El fallo contempla otras medidas accesorias como la retirada del contenido ilícito de todas las redes sociales, su participación en un programa de igualdad o el pago de una multa económica con una cuota diaria de 8 euros durante un periodo de 9 meses. Además, deberá indemnizar a la familia de la víctima, ya fallecida, en la cantidad de 4.000 euros por los daños morales ocasionados.

La grabación fue reproducida en Tiktok por 16.000 personas, que dejaron 266 'likes'

El acusado será inhabilitado durante tres años para no poder ejercer ninguna profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. La defensa solicitó que se suspenda su ingreso en prisión, un aspecto que la Sala decidirá en las próximas horas una vez analice sus antecedentes penales y con la condición de que abone la responsabilidad civil.

Los hechos tuvieron lugar el 1 de noviembre de 2023. El acusado, un varón de 35 años que acostumbraba a realizar grabaciones en clave de humor a las personas que bajaban de la zona de Los Riscos, se encontró sobre la una de la tarde con un paciente que se acababa de escapar del Hospital Militar Juan Carlos I y que aún llevaba puesto un pijama del Servicio Canario de Salud.

Tenía una discapacidad reconocida

La víctima llevaba ingresada en el centro desde el año 2008, pues tenía reconocida una discapacidad del 78% por esquizofrenia paranoide y un grado de necesidad de una tercera persona del 15%, además de una situación de dependencia desde 2024.

El Ministerio Público dirigió su acusación contra el autor del vídeo al considerar que era conocedor de que la persona a la que grababa se había dado a la fuga del hospital y padecía alguna patología psiquiátrica. Y, pese a ello, actuó "con claro ánimo de humillación y burla hacia él por este motivo" y empezó a pedirle que hiciese ruidos imitando el sonido que hacían varios animales.

La pena incluye el pago de una indemnización de 4.000 euros y la retirada del vídeo

En las imágenes se escucha cómo le pide al perjudicado: "Haz el gallo, venga, haz el gallo". Y, después, continúa con "el cerdo, el cerdo". "¿Y cómo hace el caballo? ¿Y el burro?", son algunas de las mofas que realizó.

El perjudicado accedió a las peticiones que le hizo el encausado debido a su discapacidad, que condicionaba tanto su comportamiento como su forma de actuar y reaccionar frente a este tipo de situaciones vejatorias.

Reparación del daño

La grabación fue reproducida en Tiktok por 16.000 personas, que dejaron 266 likes en la publicación y lo compartieron con 93 individuos, a pesar de que el contenido que se mostraba era degradante para el protagonista.

La víctima falleció en junio de 2024, apenas siete meses después de los hechos denunciados. El paciente carecía de descendencia, pero tenía tres hermanos, uno de los cuales ejercía como su tutor legal. Todos ellos serán reparados por el daño causado a su familiar con la indemnización económica fijada.