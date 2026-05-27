El Día de Canarias se celebra bailando: este es el programa de actos de Las Palmas de Gran Canaria para que no te pierdas nada

El Día de Canarias llega a Las Palmas de Gran Canaria con actividades y bailes para celebrar la canariedad. Como cada año, la capital grancanaria se viste de gala para ofrecer un gran repertorio de actos que abracen la identidad del Archipiélago. En esta ocasión, el baile de Taifas, las exhibiciones gastronómicas, los mercados con sello canario o las actuaciones musicales marcan la agenda para el propio 30 de mayo, pero también para el día previo.

Baile de Taifas

El Baile de Taifas, en su tercera edición, se está asentando como una tradición en la agenda capitalina. Desde las 20:00 hasta las 23:30 horas, el parque Don Benito, en Schamann, se llenará de tradición y música canaria. En esta ocasión, el cartel musical lo encabezan Los Gofiones junto a La Parranda de Teror y La Agrupación Folklórica Los Poliguanches. Asimismo, a lo largo de la noche intervendrán los cuerpos de baile de la Asociación Cultural Dragos y Laurel y de la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste.

Baile de Taifas en Schamann en la edición de 2025. / José Carlos Guerra

La cita se ha convertido en un éxito de convocatoria, ya que las 960 plazas que puso a disposición el Ayuntamiento de forma gratuita, se agotaron a principios de esta semana. No faltarán los ventorrillos, puestos y farolillos para recrear el espíritu de los bailes de taifa de toda la vida. Solo se podrá acceder con la vestimenta tradicional, ya que el objetivo es honrar el pasado, preservar el presente y trasladar a las generaciones futuras la manera de ser, de sentir y de vestir.

Plaza España

La plaza de España se convierte el próximo sábado en un hervidero de canariedad. La empresa municipal Turismo LPA ha diseñado un programa cargado de actividades que invitan a la ciudadanía y a los visitantes a sumergirse en un recorrido por la cultura popular canaria. A partir de las 11 de la mañana la música, el baile, el deporte autóctono y la artesanía serán las protagonistas del sábado. Las agrupaciones folclóricas Aythamy Atamarazait y Poliguanches se subirán al escenario para regalar al público un repertorio de música y bailes tradicionales. La música se complementará con una demostración del juego del garrote tradicional.

Además, en el entorno de la plaza habrá una muestra y exhibiciones de costumbres canarias. A partir de las 9:30 horas está prevista la celebración de una muestra de loza tradicional, en la que se expondrán piezas de alfarería de toda la Isla. Asimismo, habrá exhibiciones gastronómicas como el amasado de gofio a zurrón tradicional, que se elaborará en directo. Los amantes del queso también estarán de suerte porque podrán observar la elaboración de un queso artesanal, que culminará con la degustación por parte de los asistentes.

Real Club Victoria

El Real Club Victoria ha propuesto un intenso programa de actividades para disfrutar de la efeméride. El viernes 29 tendrá lugar la clausura y entrega de las caricaturas de la exposición 'El Zaguán de Carlines' a cargo de humoristas gráficos de las Islas. Como colofón, el sábado 30 tendrá lugar el Paseo Romero, el acto estrella del programa. A las 12:00 horas saldrán 11 carretas tiradas por yuntas de bueyes desde el Parque Santa Catalina hasta la Plaza de La Luz pasando por Luis Morote, Sagasta y Tenerife. A lo largo del trayecto tendrá lugar la representación alegórica de las ocho islas con carretas institucionales, la actuación de grupos folclóricos y demostraciones tradicionales. El evento se cerrará el domingo 31 de mayo con un concierto de Armonía Show, que subirá al escenario de 12:00 a 14:00 horas.

Paseo Romero desde el Parque de Santa Catalina. / Andrés Cruz

Mercado en Santa Catalina

El evento 'Santa Catalina Vive: comercio, tradición e identidad' podrá visitarse desde este viernes 29 hasta el domingo con motivo de la celebración del Día de Canarias. La feria contará con 53 expositores que pondrán a la venta productos de marca canaria.

La Isla Festival

La plaza de Santa Ana acogerá el festival La Isla, cuyo programa se extiende a otros municipios de la Isla. De 19:30 a 20:30 horas tendrá lugar el pasacalles en el que participarán la Banda de Firgas junto a los papahuevos que harán un recorrido desde el Parque San Telmo hasta Santa Ana. A partir de las 20:30 hasta las 22:30, será el momento de 'Attindamana', un espectáculo músico-teatral que reúne a más de 500 talentos canarios en un viaje sonoro por los 21 municipios, a través de canciones originales inspiradas en su historia, paisajes y tradiciones. Para poner el punto final, la noche terminará con la actuación del DJ Saot, que pinchará After Hour: The Mixtape, hasta medianoche.