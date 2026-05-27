Identidad canaria amasada con gofio y plastilina: así descubren la cultura isleña los más pequeños de Las Palmas de Gran Canaria

Los niños y las niñas de Las Palmas de Gran Canaria aprenden la cultura canaria con las manos. Pintar tuneras con papas, moldear pintaderas con plastilina o amasar pellas de gofio son algunas de las iniciativas del proyecto ‘Guayarmina, la cabra saltarina de Canarias’, que se aplica en las 11 escuelas infantiles municipales. Con un planteamiento pionero y unos contenidos propios, su labor educativa pretende consolidar desde edades tempranas el conocimiento y el arraigo isleño.

A lo largo de todo el curso, los pequeños de 0 a 3 años aprenden con Guayarmina, la cabra saltarina que les enseña sus obligaciones diarias, y Vulcanita, que les ayuda a gestionar y regular sus emociones sin necesidad de entrar en erupción. Con una ambientación cargada de canariedad, las escuelas infantiles han reforzado los contenidos que trabajan a diario para recibir el Día de Canarias con música de timple y olor a plátano con gofio.

La alcaldesa, Carolina Darias, en la actividad de la pella de gofio / LP/DLP

Un proyecto único con contenidos propios

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó este miércoles la escuela infantil Pluto, donde compartió algunas de las actividades en un ambiente cargado de esencia canaria. Estuvo acompañada por la concejala de Educación, Nina Santana, quien destacó la singularidad de este "proyecto único contextualizado a la realidad de Canarias".

Música folclórica, guirnaldas con los colores de la bandera y cartulinas con figuras de las Islas son algunas de las decoraciones que arroparon a todos los niños y niñas con elementos tradicionales del Archipiélago. Un balcón típico de la arquitectura canaria, un puestito de La Moyera o un pequeño barco pesquero sirvieron de escenario para una gran Vulcanita con sombrero y delantal, acompañada por una pequeña Guayarmina que estuvo presente en todo momento.

Ecos de canarismos en las paredes

También las paredes retumbaban ecos de los canarismos que hacen única el habla isleña. Decoradas con cartulinas amarillas en forma de plátano, cada una recogía una palabra del dialecto: ligas, chozo, magua, alongarse, pelete, fleje, gaveta, calufa, guagua, cotufa... Y tampoco podían faltar grandes cartulinas y murales con la silueta de las Islas en relieve, además de otros elementos icónicos, como los naifes, los dragos, las palmeras o los timples.

La alcaldesa, después de hacer algunas manualidades con las niñas y niños, aprovechó la ocasión para destacar "la gran labor" que hacen las escuelas municipales infantiles. "Tenemos la red de escuelas infantiles más importante de toda Canarias", subrayó Darias, para añadir que cuentan con un proyecto educativo "pionero que refuerza los contenidos canarios".

La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la concejala de Educación, Nina Santana, en la actividad de pella de gofio / LP/DLP

La labor de las escuelas infantiles

En esa línea, desgranó que el proyecto ‘Guayarmina, la cabra saltarina de Canarias’ permite "recorrer todos los rincones de las Islas, afianzando y dando a conocer nuestras tradiciones como símbolo importante de nuestra identidad canaria". Recordó que se trata de una iniciativa que se desarrolla durante todo el curso escolar, si bien el Día de Canarias es el contexto idóneo para hacer un mayor hincapié: "Reforzamos con más contenidos canarios como aprender a hacer pintaderas con plastilina, amasar gofio o que pinten tuneras con papas para que vayan identificando lo nuestro".

Nina Santana, por su parte, quiso "reconocer el gran trabajo que hacen las profesionales que están en las escuelas infantiles, la mayoría mujeres, que entregan lo mejor de ellas para que funcionen así de bien", haciendo que este tipo de proyectos sean posibles. "Tenemos en torno a 1200 niños y niñas en nuestras escuelitas", añadió Darias, las cuales cumplen "una labor social y educativa imprescindible" para mejorar "la conciliación de las familias".