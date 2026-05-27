Las Palmas de Gran Canaria será sede del principal foro de turismo de reuniones en España del 3 al 5 de junio

Las Palmas de Gran Canaria acogerá del 3 al 5 de junio la Asamblea Anual del Spain Convention Bureau, el principal foro de coordinación del turismo de reuniones, congresos y eventos en España. La cita reunirá en la capital grancanaria a representantes de los 67 destinos que forman parte de esta red vinculada a la Federación Española de Municipios y Provincias.

La ciudad volverá a situarse durante tres días en la agenda del sector MICE, siglas en inglés de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. El programa combina sesiones de trabajo, ponencias y mesas de debate con actividades orientadas a mostrar espacios culturales, enclaves patrimoniales y proyectos vinculados a la sostenibilidad.

Una sede que repite tras 2018

La asamblea regresa a Las Palmas de Gran Canaria después de haberse celebrado ya en la ciudad en 2018, a partir de una propuesta impulsada por el Ayuntamiento. La alcaldesa, Carolina Darias, que ocupa además la vicepresidencia primera del Spain Convention Bureau, enmarca la cita en la capacidad de la capital para acoger congresos y reforzar la colaboración entre ciudades.

El encuentro llega en un momento en el que el turismo de reuniones mantiene un peso económico relevante en España. La presentación del evento sitúa el impacto directo del sector por encima de los 14.000 millones de euros y recuerda que el país figura entre las tres principales potencias internacionales de este mercado.

Sostenibilidad, datos y legado de los congresos

Las Palmas de Gran Canaria forma parte también de las siete ciudades seleccionadas para desarrollar el proyecto piloto Experiencias Turismo España, liderado por el Spain Convention Bureau junto a la FEMP y la Secretaría de Estado de Turismo. La iniciativa incorpora líneas de trabajo relacionadas con la sostenibilidad, la digitalización y el legado que dejan los encuentros profesionales en los destinos que los acogen.

La asamblea dedicará parte de sus sesiones a los retos estratégicos del sector. Entre ellos, el papel de las Oficinas de Convenciones, las nuevas métricas de impacto en el turismo MICE y la coordinación entre destinos mediante sistemas de inteligencia compartida.

Tres días de agenda profesional y cultural

La programación comenzará el miércoles 3 de junio con una actividad vinculada a la recuperación artesanal de fibras plataneras, planteada desde la sostenibilidad y la innovación creativa. El jueves 4 tendrá lugar la apertura institucional en el Palacio de Congresos de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus, sede de las ponencias y mesas redondas.

Ese mismo día, los participantes realizarán una visita guiada por Vegueta, que concluirá con una recepción institucional y una fotografía de familia en las Casas Consistoriales, en la Plaza de Santa Ana. La agenda conecta así el programa técnico del congreso con algunos de los espacios históricos más reconocibles de la ciudad.

Asamblea en el Auditorio y visita al Castillo de la Luz

El viernes 5 de junio se celebrará la Asamblea Anual del Spain Convention Bureau en el Auditorio Alfredo Kraus. La jornada incluirá además actividades paralelas, entre ellas un taller impulsado por la Fundación Theodora dirigido a personal técnico de Oficinas de Convenciones.

La programación se completará con una visita a la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino, ubicada en el Castillo de la Luz. Con esta agenda, Las Palmas de Gran Canaria combina la dimensión profesional del turismo de congresos con una lectura cultural de la ciudad como destino para reuniones, eventos y encuentros especializados.