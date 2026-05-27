El Puerto de Las Palmas analiza cómo blindar el ‘bunkering’ ante la transición energética

El Puerto de Las Palmasanaliza cómo puede garantizar el servicio de bunkeringincluso en condiciones meteorológicas adversas y avanzar en la implantación de combustibles alternativos en un contexto marcado por la descarbonización del transporte marítimo.

Estos fueros los asuntos que centraron gran parte de la reunión de las empresas del sector con la Fundación Puerto de Las Palmas y la Autoridad Portuaria en el marco de las mesas sectoriales que se celebrarán en este recinto portuario. Durante la sesión, que tuvo lugar este martes y contó con la colaboración de la Comisión de Bunkering a través de Fedeport, se abordaron los retos y oportunidades del bunkering, y se fijaron líneas de trabajo vinculadas a la competitividad, la operativa portuaria, la sostenibilidad y la evolución del sector.

Operativa portuaria y meteorología adversa

Entre los asuntos tratados figuraron soluciones para garantizar el suministro en situaciones de meteorología adversa, la optimización de la operativa, las capacidades e infraestructuras del puerto y el posicionamiento del Puerto de Las Palmas frente a otros hubs internacionales. También se abordó el análisis de la implantación y el almacenamiento de combustibles alternativos, en un contexto marcado por los objetivos de descarbonización del transporte marítimo.

La mesa contó con la participación de representantes de Fedeport, Moeve, Oryx Iberia, Terminales Canarios, Minerva Bunkering, Pertologis Canarias, DISA y Península Petroleum.

Reunión del sector del 'bunkering' celebrada en la sede de la Autoridad Portuaria en el Puerto de Las Palmas / Acfi Press

Competencia internacional y transición energética

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de la Fundación Puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada, subrayó el peso del bunkering en el conjunto de la actividad portuaria, al considerarlo un motor que impulsa otros servicios vinculados al puerto. En su intervención, también se refirió a la competencia con enclaves internacionales —especialmente del entorno africano— y destacó como elemento diferencial la presencia de múltiples operadores y la capacidad de servicio del puerto.

Calzada señaló además la evolución del sector hacia modelos más sostenibles y apuntó que las compañías están alineadas con el proceso de descarbonización, con inversiones orientadas a nuevos combustibles y soluciones con menor impacto ambiental. En esa línea, defendió la coordinación entre administraciones y el tejido empresarial para afrontar los desafíos que vienen y mantener la competitividad.

Colaboración público-privada

Por su parte, el presidente de Fedeport, José Juan Socas, puso el foco en el carácter estratégico del bunkering para el Puerto de Las Palmas y en la necesidad de sostener espacios de trabajo conjunto entre el sector privado y las instituciones públicas. En su valoración, situó entre los principales retos la descarbonización y la adaptación a los combustibles del futuro, y apuntó que existen nuevos proyectos y propuestas vinculados a la ampliación de esta actividad.

Representantes del Puerto de Las Palmas y empresas del sector del combustible / Acfi Press

Socas insistió en que la colaboración público-privada será clave para encarar la transición energética y seguir reforzando la posición del puerto frente a otros enclaves internacionales, en un escenario en el que el sector trabaja en alternativas energéticas y combustibles menos contaminantes.