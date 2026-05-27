El restaurante de Las Palmas de Gran Canaria considerado uno de los mejores asiáticos de la isla: los uramakis flambeados conquistan a quienes los prueban

En Las Palmas de Gran Canaria hay una gran oferta gastronómica de restaurantes para que los vecinos y turistas puedan disfrutar de diferentes propuestas. Para los amantes de la cocina asiática, Sarang es un restaurante que apuesta por la fusión de la cocina japonesa y mediterránea a través de una propuesta cuidada y centrada en la calidad del producto.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado recientemente el local y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Valorado como uno de los mejores asiáticos de la isla", subrayan en el vídeo.

Platos que conquistan a los amantes de la cocina asiática

"Comida fusión coreana con ingredientes de calidad y cuidando el mínimo detalle", así describen el establecimiento los tiktokers. En su visita, uno de los platos que más les llamó la tención fueron los uramakis flambeados. "Te recomendamos que pruebes los uramakis flambeados", comentan, destacando especialmente los de ternera y salmón.

Entre sus propuestas también destacan los nigiris de foie con trufa que demuestran que el establecimiento no escatima en buen producto y los tacos coreanos de gambón salvaje. Además de esto, también ofrecen platos más contundentes como el bibimbap.

El steak tartar con mayonesa de chili y alcaparra frita es el plato que más los enamoró durante su visita y aseguran que "lo tienes que pedir sí o sí”.

Postres y opciones vegetarianas

La parte dulce también cobra protagonismo y los amantes del dulce puedes disfrutar de diferentes elaboraciones como la créme brûlée de maracuyá, la tarta de queso con té matcha o el brownie de chocolate con helado.

El restaurante cuenta además con opciones vegetarianas y ofrece la posibilidad de organizar eventos privados. Los creadores de contenido recomiendan reservar para disfrutar de la experiencia gastronómica y asegurarse un sitio en el local.

Horario y ubicación

Restaurante Sarang se encuentra en la calle Obispo Rabadán, 52, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han acudido y han probado la fusión entere la cocina coreana y mediterránea.

Abre miércoles y jueves de 13:30 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su servicio de comidas hasta las 17:00 horas. Los domingos el establecimiento reduce su horario y ofrece servicio de 13:30 a 16:00 horas. Lunes y martes el restaurante permanece cerrado por descanso del personal.