Vecinos de Barrio Atlántico piden mejoras en aceras, luz y seguridad vial a Carolina Darias

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó este martes Barrio Atlántico, en el distrito Ciudad Alta, para mantener un encuentro con vecinos y revisar sobre el terreno distintas necesidades del entorno urbano dentro de la agenda municipal de trabajo en los barrios.

En la visita participaron la concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González; el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque; el concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz; el concejal de Coordinación Territorial, Alexis Rodríguez; la concejala de Deportes, Carla Campoamor; y representantes de las asociaciones vecinales de Barrio Atlántico, del centro de mayores Flor Canaria y residentes de la zona.

El grupo visitó el entorno del Centro de Salud de La Feria, la calle Germán Pírez Ajedrecista, el Parque de Las Olas y el centro de mayores Flor Canaria, donde se analizaron propuestas relacionadas con accesibilidad, movilidad y el estado de los espacios públicos.

Demandas vecinales

Entre las principales peticiones trasladadas por el vecindario figuran la renovación de aceras, la adecuación de la iluminación en varios pasos peatonales de la Avenida de la Feria y actuaciones para reforzar la seguridad vial y el tránsito peatonal en distintas zonas del barrio.

La alcaldesa, Carolina Darias, durante la visita al Barrio Atlántico. / LP/DLP

Durante el encuentro también se abordaron intervenciones vinculadas al acondicionamiento del mobiliario urbano y de las zonas de estancia. Entre ellas, la puesta a punto de pérgolas y bancos en la Avenida Guillermo Santana Rivero, la recuperación de espacios como el Parque de Las Olas y el entorno del Parque de La Ballena, así como la ampliación de plazas de aparcamiento.

En la reunión se repasaron cuestiones de limpieza, mantenimiento urbano y zonas verdes, como la reubicación de contenedores junto al centro de mayores Flor Canaria con el objetivo de crear plazas para personas con movilidad reducida, la mejora de parterres y la continuidad de trabajos periódicos de jardinería, desbroce y conservación en el barrio.

Darias señaló que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria viene desarrollando en Barrio Atlántico actuaciones de limpieza intensiva, campañas del Plan de Higiene Urbana y dispositivos específicos para la retirada de residuos y enseres. También mencionó la implantación periódica de los Puntos de Acopio Transitorio de Residuos (PATR) para facilitar la gestión de voluminosos y residuos domésticos.

Modernización de la recogida de residuos

La alcaldesa recordó que el Consistorio avanza en la modernización del servicio municipal de recogida de residuos mediante una nueva licitación, con la que prevé ampliar medios humanos y materiales, incrementar frecuencias y mejorar la capacidad de respuesta en los barrios de la ciudad.

La alcaldesa, Carolina Darias, durante la visita al Barrio Atlántico. / LP/DLP

Durante la visita se repasaron algunas intervenciones ya realizadas en materia de accesibilidad y mejora urbana, como la renovación de pavimentos y barandillas en Guillermo Santana Rivero y Alférez Provisional, la ejecución de nuevos rebajes peatonales y trabajos de conservación en plazas y espacios públicos del entorno.

El Ayuntamiento, además, mantiene en impulso nuevos proyectos, entre ellos la futura renaturalización del Corredor Verde Tamaraceite–Ciudad Alta, una actuación prevista para incorporar nuevo arbolado, especies vegetales autóctonas y mobiliario urbano en el entorno de Barrio Atlántico.