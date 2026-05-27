El Victoria y la Casa de Galicia se hermanan con gaita y coros

El hermanamiento del Real Club Victoria y la Casa de Galicia se amplió anoche en un ambiente festivo al incluir las voces de un invitado asturiano, el coro Errante llegado de la Comarca de la Sidra. La celebración, incluida en la Semana Canarias del Club Victoria estuvo presentada por el correncia oficial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet. El periodista destacó la cercanía histórica entre la Casa de Galicia y el Victoria, así como la sintonía y colaboración de sus miembros. Además, Juan José Laforet presentó en un power point donde mostraba la trayectoria tanto del victoria como de la Casa de Galicia en Gran Canaria desde el año 1951.

Juan Jesús Ortega Machín, presidente victorista, dio la bienvenida a todos y subrayó el papel fundamental de ambas instituciones en la ciudad. Junto al presidente del Victoria estuvieron Albino Aneiros, presidente de la Casa de Galicia; Juan Francisco Martín, Fátima Armas, Carmen Robaina, Narciso Gilaranz, que subieron al escenario a formalizar el hermanamiento. La velada, como no podía ser de otra manera continuó con actuación de gaitas gallegas, que tampoco resultaban extrañas para los asturianos, seguida de un breve vídeo donde se mostraba fotos tantos antiguas como actuales de eventos y servicios tanto del club como de la Casa de Galicia a lo largo de ambas historias. A continuación actuaron en primer lugar la coral de la casa de Galicia, en segundo lugar, la coral de la comarca de la sidra de Asturias, el coro Errante, y en tercer lugar, y más numerosa y vibrante, como colofón espectacular, la coral del Real Club victoria.

Noticias relacionadas

Una vez terminado las tres actuaciones, se hizo entrega a distinciones a ambas entidades entre sí, y un agradecimiento a la coral asturiana. Y una vez entregado los regalos, por los responsables, se entonó una canción con las tres corales a la vez, en un remate emotivo, simbólico y el mejor broche del hermanamientos canarias y, en esta noche, asturgalaico. Tanto Juan Jesús Ortega como Albino Aneiros pusieron fin a la celebración oficial en el salón de actos del club. Pero la fiesta no se acabó con la canción. No faltaron viandas canarias y vinos y licores de la tierra para rubricar el hermanamientos en la antesala del Día de Canarias.