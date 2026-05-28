135 años del Hospital San José: la huella benéfica que acompañó el nacimiento del Puerto y la modernización de Las Palmas de Gran Canaria

En el tramo de Las Canteras donde Las Palmas de Gran Canaria empezó a mirar al mar no solo como paisaje, sino también como espacio de salud, asistencia y modernidad, se levanta una de las instituciones más reconocibles de la ciudad: el Hospital San José, fundado en 1891. Su creación marcó el inicio de una labor sanitaria y social que, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad ha acompañado a cinco generaciones de grancanarios.

Su origen está ligado a la figura del doctor Bartolomé Apolinario Macías, médico y benefactor que entendió la necesidad de crear un espacio de acogida y cuidados en el entorno del Puerto de La Luz. La ciudad vivía entonces una profunda transformación. La construcción de los primeros muelles, el aumento del tráfico marítimo y el auge de las consignatarias generaban una nueva realidad urbana y social alrededor de La Isleta, Santa Catalina y la zona portuaria.

Trabajadores del Puerto, marineros y personas sin recursos quedaban expuestas a accidentes, enfermedades y situaciones de desamparo. “El hospital y la fundación son un símbolo del comienzo de la transformación de Las Palmas de Gran Canaria, en especial del Puerto y La Isleta”, destaca el cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, quien subraya que la creación de esta institución responde a una nueva conciencia social.

La figura del doctor Apolinario

El centro sanitario debe su construcción a la familia Apolinario, quienes aportaron los terrenos para levantar en él el inmueble. “El doctor Apolinario era toda una institución; él y su familia formaban parte de una de las familias más ricas de la Isla que tuvieron un gran espíritu benéfico”, recuerda el cronista.

Ese compromiso social no se limitó solo al Hospital San José. Recuerda que su hermana Pino Apolinario, llevó a los padres Paúles a Las Rehoyas, "con la construcción de la parroquia y el colegio para atender a las personas que ya se estaban yendo a vivir allí".

Esas primeras iniciativas sociales se enmarcaban en un momento en el que empezaban a calar los principios de la doctrina social de la Iglesia. "Existe ya una conciencia social de que hay que atender a las personas con menos posibilidades”.

El doctor Apolinario era toda una institución; él y su familia tuvieron un gran espíritu benéfico Juan José Laforet — Cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria

El Hospital San José nació con una doble función. Era hospital, pero también asilo, no en el sentido como se conoce en la actualidad, sino como un espacio de caridad, acogida y refugio para los más desfavorecidos. En sus primeros años, las labores de cuidado recaían en gran medida en las religiosas. “No había enfermeras como hoy en día; las enfermeras eran las propias monjas”, destaca Laforet.

Terraza de la antigua Casa-Asilo San José en la década de los ochenta. / Archivo La Provincia

Las Canteras, la ubicación perfecta

La localización del edificio tampoco fue casual. La playa de Las Canteras reunía las condiciones que, en aquella época, se consideraban favorables para tratar enfermedades del sistema musculoesquelético y dolencias como la tuberculosis.

"El doctor Bartolomé Apolinario conocía bien los valores salutíferos del clima de la Isla y, en particular, de ese entorno", añade. La zona era también un punto de paso estratégico para quienes llegaban desde el Puerto, La Isleta, el Refugio o el entorno de Santa Catalina.

El edificio fue proyectado por el arquitecto Laureano Arroyo en 1891 y es considerado de estilo ecléctico

El edificio, proyectado inicialmente por el arquitecto Laureano Arroyo, se convirtió con el tiempo en una pieza destacada del patrimonio arquitectónico de la ciudad, calificado bajo un estilo "ecléctico".

En los años veinte, Rafael Massanet intervino en su reforma y levantó la segunda planta, una de las transformaciones más visibles de su historia. El inmueble sufriría nuevas modificaciones en la década de los 50, 60 y 80, adaptándose de forma sucesiva a las necesidades asistenciales de cada época.

Más de un siglo después de su fundación, el Hospital San José asume nuevos retos sanitarios, tanto como colaborador del sistema público de salud, a través de su concierto con el Servicio Canario de Salud, como proveedor de servicios médicos. Todo ello sin dejar de mirar los valores humanitarios que han guiado sus pasos.