El colegio Atlántida, de Las Palmas de Gran Canaria, logra el tercer puesto en las Olimpiadas del Mar 2026

El CEIP Atlántida de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado el tercer puesto en la final de las Olimpiadas del Mar de 2026, una competición escolar sobre conocimientos pesqueros, sostenibilidad marina y alimentación saludable en la que han participado más de un millar de alumnos de Primaria de 19 colegios de distintas ciudades españolas.

El primer puesto fue para el CEIP Ermita del Santo de Madrid, mientras que el CEIP Las Granjas de Jerez de la Frontera quedó en segunda posición. La final se celebró este jueves en Madrid.

La iniciativa forma parte de las Olimpiadas del Mar del Súper Peixiño, un proyecto educativo impulsado por la Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín, Opromar, con el objetivo de acercar al alumnado al mundo de la pesca, fomentar el consumo de pescado y promover hábitos de alimentación saludable.

En esta edición han competido centros escolares de Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Jerez de la Frontera, Zaragoza y Alicante. La participación del CEIP Atlántida sitúa a la capital grancanaria entre los centros más destacados de la convocatoria.

La campaña está conectada con el Estudio de menús escolares en España, avalado por la Fundación Española de Nutrición, que detectó carencias en la presencia de pescado en los comedores escolares. Según ese análisis, tres de cada cuatro comedores no garantizan el mínimo recomendado de pescado azul, con especial incidencia en zonas como Canarias, Levante, noreste, sur y Madrid.

El director gerente de Opromar, Juan Carlos Martín Fragueiro, destacó durante la final la importancia de educar a las nuevas generaciones en el conocimiento del mar y mostró su preocupación por el descenso actual en el consumo de pescado.

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La campaña Súper Peixiño, puesta en marcha por Opromar en 2018, recorre colegios de toda España con un personaje con capa y tridente que enseña a los escolares la importancia de incluir pescado en una dieta equilibrada.