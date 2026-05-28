Contenedores de basura de Madrid aparecen en Las Palmas de Gran Canaria: el PP pide "explicaciones urgentes" al Ayuntamiento

El Partido Popular ha reclamado explicaciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la instalación de contenedores usados procedentes de Madrid en distintos barrios de la capital. La portavoz municipal, Jimena Delgado, asegura que varios recipientes mantienen visible el número de inventario del Ayuntamiento de Madrid y el logotipo de la capital de España tachado.

La formación afirma haber localizado estos contenedores, al menos, en Marzagán, Monteluz, Lomo Blanco, La Matula y Tafira. Delgado sostiene que no se trata de “un error puntual”, sino de una situación extendida que requiere una explicación “urgente, clara y documentada” por parte del gobierno local.

Contenedores usados en plena crisis de limpieza

La denuncia llega en un momento marcado por la situación del servicio de limpieza y recogida de residuos. Delgado considera “inaceptable” que, con contratos vencidos desde hace años, contratos de emergencia para sostener el servicio y una situación de insalubridad que, según la formación, sigue activa, se coloquen en la ciudad contenedores de segunda mano de otra administración.

La portavoz popular critica que el gobierno municipal atribuya esta reposición a problemas de suministro y cuestiona que la solución pase por instalar recipientes usados. A su juicio, el episodio vuelve a poner el foco en la gestión del servicio y en el control municipal sobre los medios utilizados en los barrios.

La tasa de basura y el nuevo contrato

Delgado recuerda que Las Palmas de Gran Canaria paga “en torno a 100 millones de euros al año” por la recogida de residuos y que la ciudad afrontará una tasa de basura de “más de 32 millones de euros”. Con esas cifras, el PP considera que el Ayuntamiento debe aclarar por qué se están empleando contenedores usados y en qué condiciones han llegado al municipio.

La denuncia coincide con la licitación del nuevo contrato de recogida de residuos, que contempla la renovación del parque de contenedores. Por ese motivo, Delgado plantea si los vecinos acabarán “pagando dos veces por lo mismo”: primero con la reposición actual mediante recipientes de segunda mano y después con la renovación prevista en el futuro contrato.

Qué información reclama el PP

El Partido Popular pide al gobierno municipal que detalle quién autorizó la instalación de estos contenedores, quién los suministró, si se ha pagado por ellos y si existe algún expediente que ampare la actuación. También solicita aclarar por qué se están colocando recipientes que, según sus comprobaciones, pertenecen al Ayuntamiento de Madrid.

Delgado reclama además explicaciones sobre la inspección municipal. La portavoz señala que los contenedores presentan características distintas a las habituales en la ciudad: otra tipología, menor anchura, capacidad diferente, logotipo de Madrid tachado y número de inventario visible.

Para el PP, el episodio se suma a una gestión marcada por contenedores rebosando, problemas de salubridad y falta de planificación en el servicio de limpieza.