Cortes y desvíos de tráfico en la calle Agustina de Aragón por obras

La calle Agustina de Aragón registrará afecciones al tráfico con motivo de la ejecución de trabajos en la vía. Según el plano de actuación, se contempla una zona de obra en uno de los tramos de la calle, así como un corte puntual de circulación en el entorno afectado.

Para facilitar la movilidad durante el desarrollo de los trabajos, se habilitará señalización provisional en la zona, con indicaciones de desvío para los vehículos que transiten por el entorno. El objetivo es garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones, así como permitir el correcto desarrollo de la intervención.

La actuación afectará especialmente al tramo de la calle Agustina de Aragón señalado en el plano, donde se instalarán elementos de balizamiento y señalización de obra. Asimismo, se recomienda a los usuarios de la vía prestar atención a las indicaciones existentes y circular con precaución por las calles próximas.

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Desde la organización de los trabajos se ruega disculpen las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar y se agradece la colaboración ciudadana durante el periodo de ejecución.