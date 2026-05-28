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Cortes de tráfico en Schamann por obras de saneamiento: fechas, calles y desvíos

La empresa Emalsa iniciará los trabajos el próximo lunes 1 de junio en la calle Agustina de Aragón, afectando al tramo entre los números 87 y 67

Obras de Emalsa en Schamann.

Obras de Emalsa en Schamann. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Emalsa iniciará el próximo lunes, 1 de junio, trabajos de reparación en el colector de la red de saneamiento de la calle Agustina de Aragón, a la altura del número 71, en el barrio de Schamann de Las Palmas de Gran Canaria.

La intervención, incluida dentro de las labores de mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad, tiene previsto prolongarse hasta el miércoles 3 de junio, dependiendo de la evolución de los trabajos.

Qué calle se corta al tráfico por las obras en Schamann

Para garantizar la correcta ejecución, se cerrará al tráfico el tramo comprendido entre los números 87 y 67 de Agustina de Aragón y se ocupará parcialmente el vial entre los números 67 y 73.

Cortes de tráfico en Schamann por las obras en Agustina de Aragón.

Cortes de tráfico en Schamann por las obras en Agustina de Aragón. / LP/DLP

Emalsa ha confirmado que estos trabajos no afectarán en ningún momento el suministro de agua a los vecinos, ya que se trata únicamente de intervenciones en la red de saneamiento.

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La empresa adoptará las medidas necesarias para minimizar las molestias y solicita la comprensión y colaboración de residentes y conductores durante la realización de las obras.

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