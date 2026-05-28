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El Foro Canarias comparte un almuerzo-coloquio con Carolina Darias en el Santa Catalina

El Royal Hideaway Santa Catalina Hotel, de nuevo fue escenario del encuentro

Encuentro del Foro Canarias con Carolina Darias

Encuentro del Foro Canarias con Carolina Darias

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Encuentro del Foro Canarias con Carolina Darias / Javier Martín.

Eva de León

Las Palmas de Gran Canaria

El Foro Canarias celebró hoy, miércoles 27 de mayo, un nuevo encuentro en el Royal Hideaway Santa Catalina Hotel, en Las Palmas de Gran Canaria, con la participación de la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias.

La cita reunió a socios y asistentes en torno a un almuerzo-coloquio que tuvo como eje central el papel de Las Palmas de Gran Canaria como candidata a Capital Europea de la Cultura, en un momento especialmente relevante para la ciudad y para su proyección cultural, social e institucional.

Durante su intervención, Darias expuso las principales líneas de trabajo vinculadas a este proyecto, así como la importancia de implicar al conjunto de la sociedad en una candidatura que aspira a reforzar la identidad cultural de la capital y a situarla en el mapa europeo como una ciudad abierta, creativa, diversa y con capacidad para generar nuevas oportunidades.

Tras la ponencia, la alcaldesa fue entrevistada por los socios Elsa Guerra, arquitecta y presidenta de la Sociedad Filarmónica, y Alberto Cabré, presidente de la Fundación Universitaria. Ambos condujeron un diálogo en el que se abordaron distintos aspectos relacionados con el presente y el futuro de la ciudad, el valor de la cultura como motor de transformación urbana y social, y el papel que puede desempeñar la sociedad civil en este proceso.

Posteriormente, los asistentes tuvieron la oportunidad de trasladar sus preguntas, reflexiones y aportaciones en un turno abierto que permitió ampliar el debate y enriquecer el encuentro con distintas perspectivas.

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El acto concluyó con un turno de ruegos y preguntas, poniendo el broche a una jornada dinámica y participativa que contribuyó a estrechar los lazos entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la sociedad civil, en torno a uno de los grandes retos culturales de la ciudad.

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