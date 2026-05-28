El Hospital San José celebra 135 años de historia ligada a Las Palmas de Gran Canaria

El salón dorado del Gabinete Literario acogió este jueves la celebración del 135 aniversario del Hospital San José, un acto que reunió a 160 representantes del ámbito político, social, sanitario y eclesiástico para reconocer la trayectoria de una institución históricamente vinculada a Las Palmas de Gran Canaria y al desarrollo sanitario de la Isla.

El obispo de Canarias, José Mazuelos, presidente del Patronato de la Fundación Hospital San José, destacó durante su intervención que la historia del hospital es la de la propia ciudad. "Es la historia de cómo aparecen hombres de buena voluntad, sensibilizados con la dignidad de las personas", en alusión al papel que ejerció su fundador, el doctor Bartolomé Apolinario Macías.

La historia del Hospital San José es la historia de cómo aparecen hombres de buena voluntad, sensibilizados con la dignidad de las personas José Mazuelos — Obispo de Canarias y presidente del Patronato de la Fundación Hospital San José

Mazuelos puso en valor la evolución del centro desde sus orígenes en 1891, como Casa-Asilo San José, origen del actual centro médico, y resaltó la importancia de mantener el trato humanitario en la relación entre el médico y el enfermo como "levadura en medio de la masa".

Vínculo con la ciudad y el Puerto

El director general del hospital, Miguel Ruiz, agradeció el legado de la familia Apolinario y el desempeño del obispado a lo largo de estos años, así como la labor de la comunidad de médicos, sanitarios y administraciones públicas. "Nos han ayudado a llegar a lo que somos hoy, un hospital general y un gran colaborador del Servicio Canario de Salud, con aportaciones muy importantes a la medicina privada de Canarias".

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, hizo mención especial al "vínculo entre la ciudad, el Puerto y el hospital" y destacó la continuidad que le ha dado a un bien patrimonio histórico y cultural, "sobre el que merece la pena repensar".

La alcaldesa Carolina Darias subrayó durante su intervención que el Hospital San José "ha acompañado la vida de Las Palmas de Gran Canaria desde finales del siglo XIX hasta nuestros días”. Una historia hecha de "ciencia, vocación, servicio y, sobre todo, de cuidados”.

Además, subrayó el valor patrimonial y simbólico del edificio situado en el paseo de Las Canteras, sobre todo su aportación a la memoria colectiva de la ciudad y lo que supone como "símbolo” para generaciones de pacientes, familias y profesionales sanitarios.

Más de 6.000 intervenciones

Actualmente, el Hospital San José dispone de 66 camas hospitalarias, tres quirófanos, una Unidad de Cuidados Intensivos, urgencias hospitalarias y una amplia oferta médico-quirúrgica desarrollada por especialistas de distintas áreas, apoyados en tecnología de última generación.

Durante el acto, la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud, Antonia María Pérez, puso como ejemplo de su intensa actividad las cifras de intervenciones quirúrgicas realizadas durante el último año: más de 6.000; así como la destacada colaboración que ejerce con el Servicio Canario de Salud (SCS).

Creado inicialmente como un dispensario para atender los problemas de salud de una población que carecía de posibilidades para acceder a la sanidad, "hoy el Hospital San José ha seguido prestando un servicio muy importante a la sociedad", subrayó. "Es una de las patas del SCS que presta una gran atención a la sociedad canaria", concluyó Pérez.

El nieto y bisnieto del fundador del Hospital San José, José Antonio Apolinario Cambreleng y José Luis Apolinario Hidalgo, recorren la exposición ubicada en la entrada del Gabinete Literario. / La Provincia

Homenaje a la familia Apolinario

Durante la celebración por el 135 aniversario de su fundación, el actual patrono y bisnieto del fundador, José Luis Apolinario Hidalgo, realizó uno de los momentos más emotivos. En nombre de su familia, y con su padre José Antonio Apolinario Cambreleng también presente, agradeció a los anteriores miembros del patronato la labor desempeñada. "Este día supone un orgullo enorme de que la labor que iniciase mi bisabuelo en 1891 todavía siga adelante".

Este día supone un orgullo enorme de que la labor que iniciase mi bisabuelo en 1891 todavía siga adelante José Luis Apolinario Hidalgo — Actual patrono y bisnieto del fundador

Tanto ellos como dos representantes de las congregaciones religiosas 'Hijas de María Madre de la Iglesia' e 'Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl', Sor Margarita Cabrera y Sor Antonia María Romero, respectivamente, recibieron un reconocimiento por su labor: una lámina con la fachada histórica del hospital tras la ampliación realizada en 1925 por el arquitecto Rafael Massanet, imagen que definió la configuración actual del edificio frente a la playa de Las Canteras.

La celebración concluyó con la inauguración de la exposición 'Hospital San José: 135 años de salud y cuidados', un recorrido documental y gráfico por la historia de la institución desde su nacimiento hasta su consolidación como hospital moderno.